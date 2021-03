Trấn Thành bức xúc lên tiếng khi phát biểu bị "xuyên tạc"

Chiều ngày 17/3, trên trang cá nhân, MC Trấn Thành đã bức xúc lên tiếng để làm rõ câu nói của mình trong một bài phỏng vấn gần đây khiến anh bị cộng đồng mạng chỉ trích.

Trấn Thành bức xúc khi câu trả lời trong một bài phỏng vấn của mình lại bị cắt ra khỏi ngữ cảnh thành ý xấu.

Bức xúc vì câu nói bị "bóp méo" và "xuyên tạc"

Trấn Thành cho rằng đây là sự cố ập vào cuộc đời của mình. Nam MC chia sẻ hoàn cảnh có câu nói này: "Từ lâu rồi tôi không nhận trả lời phỏng vấn bởi nhiều lần bị "xuyên tạc". Nhưng gần đây khi ra Hà Nội, có rất nhiều các đơn vị truyền thông tham gia nên tôi sẽ "phá lệ", trả lời phỏng vấn. Bản thân đang làm việc tốt nên tôi cũng mong muốn truyền thông lan tỏa thêm về phim".

Trấn Thành cảm thấy bất ngờ khi từ một câu nói dài trong một bài phỏng vấn đã bị một đơn vị truyền thông khác sử dụng lại, rút tít thành "Phim "Bố già" càng thành công thì chứng tỏ người Việt đang có vấn đề về tâm lý", đã biến câu trả lời của mình thành câu nói mang tính đả kích.

Trấn Thành khẳng định anh không nói câu này một cách ngắn gọn như vậy: "Vì nói như vậy, có nghĩa là tôi nói người Việt có vấn đề tâm lý. Khi đọc được câu nói này tôi rất giận, tôi buồn một đêm. Tôi tự hỏi, mọi người đang làm gì với tôi vậy?"

Nam MC giải thích câu anh chia sẻ chính xác là: "Tôi làm phim trong cái vui có cái tủi thân, cái buồn của tôi. Khi phim của tôi càng được đón nhận, càng nhiều người đến xem và họ khóc nhiều có nghĩa là người Việt có vấn đề tâm lý cần được giải tỏa. Họ không nói chuyện được với bố mẹ của mình. Họ có vấn đề về giao tiếp giữa hai thế hệ, cả bố mẹ, cả con cái cũng vậy. Cho nên khi xem phim của mình họ đồng cảm, họ rơi nước mắt.

Và mình thấy buồn cho dân mình vì cuộc sống cơ cực quá. Thời bố mẹ mình ai cũng khó khăn, ai cũng stress, họ không biết cách nói chuyện với mình, rồi mình cũng lớn dần, bị một khoảng cách vô hình với nhau.

Tôi muốn làm điều đó cho người Việt, có sự gần gũi, hai thế hệ sẽ có sự gắn kết với nhau. Tôi chia sẻ rất chân thành, đã lâu rồi tôi không phát biểu nên đây là dịp tôi trải lòng, tôi nói thật lòng. Một câu nói chân thành, tình cảm lại bị "bóp méo" như vậy".

Trấn Thành cho rằng việc chọn câu nói, cắt ra khỏi ngữ cảnh đã khiến nội dung chia sẻ hoàn toàn thay đổi. "Đây là sự xuyên tạc rất khủng khiếp, nó ảnh hưởng khủng khiếp đến đời tôi. Từ hôm qua đến giờ tôi stress không ngủ được. Mấy chục tin nhắn mọi người đều hỏi "tại sao tôi lại phát ngôn như vậy", mọi người đang thương tôi mà".

Từ nay Trấn Thành sẽ không bao giờ nhận trả lời phỏng vấn

Nam MC khẳng định, anh đang trong giai đoạn làm nghề, muốn cống hiến nhưng cách mọi người làm đã khiến anh rất bức xúc. "Các bạn làm như vậy khiến tôi ám ảnh luôn về vấn đề phỏng vấn. Cho phép Trấn Thành từ nay về sau được từ chối tất cả những lời mời phỏng vấn. Tôi sẽ không nhận lời phỏng vấn nữa đâu".

Anh chia sẻ thêm: "Nếu mọi người cho rằng tôi nói dài, nói dại. Nhưng trong trường hợp này nói tôi "dại miệng" thì tôi không đồng ý. Bởi tôi đang nói rất đàng hoàng, rất đúng và chân thành. Tôi đã nói người Việt Nam đang có vấn đề tâm lý cần được giải tỏa với bố mẹ, giữa hai thế hệ.

Chúng ta đang sống rất khổ, khó khăn nên không tìm được tiếng nói chung vì vậy rất bức xúc. Bộ phim đến họ được "xả" nó ra… Tôi nói điều này đàng hoàng và tử tế mà, không sai. Do để riêng chữ tâm lý nên thành như "tâm thần", nên tôi phải nói rõ điều này ra".

Nam MC rất buồn khi câu nói của mình đã bị cắt ra không đúng nghĩa nên những khán giả đã yêu thương, dành tình cảm cho mình, cho phim của mình cảm thấy buồn lòng và thất vọng.

"Trong mùa dịch nếu nhiều người không làm ăn được, phá sản, thất bại vì dịch. Trong khi tôi vẫn làm ăn được, vẫn kiếm được tiền và có phim thành công. Tôi tự cho là mình quá thành công, quá may mắn, tôi không có gì để than phiền về cuộc đời và tôi cũng không có lý do gì để nói động đến ai. Cuộc sống tôi có như ngày hôm nay tôi rất hạnh phúc, cho nên tôi chỉ muốn cho đi và cho đi.

Tôi muốn giúp mọi người, bằng sự ảnh hưởng của mình lan tỏa những điều tích cực và tốt đẹp cho cộng đồng của tôi, nơi tôi được lớn lên, tôi được nuôi dưỡng. Tôi nói tận trái tim của tôi, nếu tôi có nói láo, cho Tổ nghiệp lấy lại nghề của tôi đi".

Bộ phim "Bố già" của Trấn Thành ra rạp vào ngay thời điểm hết giãn cách xã hội, các hoạt động giải trí cũng được mở cửa. Bộ phim nhanh chóng đạt doanh thu khủng cũng như được sự ủng hộ nhiệt tình của đông đảo khán giả.

Tuy nhiên, sau khi câu nói trong bài phỏng vấn của Trấn Thành được chia sẻ đã khiến nhiều người cảm thấy bất ngờ và bức xúc. Chính vì vậy nam MC đã nhanh chóng lên tiếng giải thích vì sao lại có câu phát ngôn này.

Chia sẻ cùng bức xúc của Trấn Thành đã nhận được nhiều sự ủng hộ và quan tâm của khán giả.

Tác giả: Băng Châu

Nguồn tin: Báo Dân trí