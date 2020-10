Trà Leng mưa lớn, đường vào sạt lở trở lại

Sáng 31/10, sau 4 ngày xảy ra sự việc sạt lở khiến 55 người thương vong tại Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam, thời tiết ở đây có mưa.

Điểm sạt lở cũ tại Km 68+100 sạt lở trở lại. Các xe phải đi đường vòng để vào Trà Leng.

Điểm sạt lở cũ tại Km 68+100 sạt lở trở lại.

Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng, Phó Tư lệnh Quân khu V cho biết, bộ đội dựng lán trại nấu ăn, nghỉ qua đêm tại nóc Ông Lục, cách hiện trường khoảng 300m.

Do đó, dù sáng nay, trời mưa, nhưng lực lượng chức năng vẫn tiếp tục đào, bới tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích. Tuy nhiên, nếu tiếp tục mưa kéo dài thì công tác tìm kiếm cứu nạn gặp nhiều khó khăn.

Đường vào Trà Leng nhiều nơi đất đá sạt lở xuống đường.

Vào sáng cùng ngày, tại sở Chỉ huy tiền phương huyện Bắc Trà My, Trung tướng Thái Đại Ngọc, Tư lệnh Quân khu 5 đã có cuộc họp khẩn, chỉ đạo lực lượng chức năng đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm tại Trà Leng.

Và, điều quan trọng là phải bảo bảo an toàn cho lực lượng tìm kiếm.

Cuộc họp khẩn tại sở Chỉ huy tiền phương huyện Bắc Trà My.

Các chiến sĩ tại hiện trường cho biết, vụ sạt lở khiến lớp đất đá tràn xuống khu dân cư dày khoảng 1m.

Trước đó, trên nền đất cũ có 1 ao cá nên khu vực này thành bể bùn sâu khoảng 2m. Hiện, vẫn chưa thể xác định có ai bị cuốn vào bể bùn này hay không.

Do thời tiết xấu, Công an xã Trà Leng và Công an huyện Nam Trà My đã triển khai chốt chặn, ngăn những người không phận sự vào hiện trường tránh trường hợp xấu xảy ra.

Mưa gây khó khăn cho việc tìm kiếm.

Hiện trường xuất hiện nước...

Tại điểm sạt lở này có 15 hộ, tổng số khẩu 55, có 33 người thoát chết.

Danh tính 8/9 nạn nhân tử vong:

- Hồ Văn Hùng

- Hồ Thị Mai

- Hồ Văn Thanh

- Hồ Thị Đức

- Hồ Văn Công

- Hồ Viết Mười

- Lê Công Huy

- Nguyễn Thị Tường Vy

Danh tính 14 người mất tích:

- Lê Hoàng Việt

- Arất Hà

- Hồ Arất Thái Hữu

- Hồ Thị Thắm

- Hồ Quang Tuyền

- Hồ Thị Ân

- Trần Cao Nam

- Trần Văn Tăng

- Võ Ngọc Vinh

- Nguyễn Thị Lệ Xoan

- Nguyễn Thị Mai Khiếu

- Nguyễn Văn Khuê

- Hồ Thị Mai Ly

- Hồ Thị Then

