Trả giá bằng bản án 20 năm tù chỉ vì tham chiếc tủ lạnh mới

Ngày 9/6, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên toà xét xử sơ thẩm hình sự đối với Trần Bá Tuấn, SN 1986, trú tại xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An và Trần Thanh Hưng, SN 1977, trú tại xã Tân Xuân, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An về tội Mua bán trái phép chất ma tuý.

Tại phiên toà, bị cáo Tuấn và Hưng đều thành khẩn thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo cáo trạng, vào khoảng ngày 23/6/2021, Tuấn từ Quỳ Hợp xuống gặp Hưng tại huyện Tân kỳ để cùng nhau đi xem mỏ quặng tại xã Tân Hợp, huyện Tân Kỳ. Tại đây, do có nhu cầu sử dụng ma tuý nên Tuấn nói với Hưng tìm mua ma tuý heroin để sử dụng.

Bị cáo Hưng và Tuấn khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Sau đó, Tuấn cùng Hưng đi đến nhà một người phụ nữ tên Hào ở xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ (không rõ địa chỉ cụ thể) để mua ma tuý. Tuấn đưa cho Hưng 500.000đồng để mua ma tuý của bà Hào. Sau đó, Tuấn nói cho Hưng biết Hào muốn mua 3 bánh heroin. Tuấn rủ Hưng về tìm mua ma tuý để bán cho Hào.

Đến ngày 5/7/2021, khi Hưng đến nhà, Tuấn lấy ra 1 bánh heroin và nói đã mua được cho bà Hào. Tuấn bảo Hưng lấy một ít ra sử dụng. Hưng có nhiệm vụ đưa ma tuý xuống huyện Tân Kỳ bán cho Hào giá 310 triệu đồng. Nếu Hưng bán được đưa tiền về cho Tuấn thì hắn hứa sẽ mua cho Hưng cái tủ lạnh mới.

Đến 15h cùng ngày Tuấn gọi cho Hưng đến địa điểm hẹn để lấy ma tuý. Sau khi lấy được ma tuý từ Tuấn, Hưng liên lạc với Hào để giao hàng. Đến nơi, Hưng giấu ma tuý ở khu vực nghĩa trang gần nhà Hào.

Bà Hào không mua ma tuý của Hưng mà giới thiệu bán cho người đàn ông khác. Hưng và người đàn ông đó thống nhất giá bán 290 triệu đồng. Khoảng 13h ngày 8/7/2021 Hưng nhận được điện thoại của người đàn ông đó để giao hàng. Hưng và Tuấn điều khiển xe ô tô để đi giao hàng. Khi cả hai đến khu vực xã Nghĩa Dũng bán ma tuý cho người đàn ông đó thì bị Công an huyện Tân Kỳ bắt quả tang.

Trần Thanh Hưng đánh đổi chiếc tủ lạnh mới lấy 20 năm tù giam.

Tuấn và Hưng xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt để có cơ hội sớm trở về với gia đình. Được biết, năm 2002, Hưng bị TAND huyện Tân Kỳ xử phạt 9 tháng nhưng cho hưởng án treo về tội Trộm cắp tài sản; năm 2012 gã tiếp tục bị TAND huyện Tân Kỳ xử phạt 3 tháng 24 ngày tù về tội Đánh bạc và năm 2015 bị TAND TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương xử phạt 8 tháng tù về tội Tiêu thị tài sản người khác phạm tội mà có.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Bá Tuấn và Trần Thanh Hưng 20 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma tuý.

Tác giả: Hà Thị Hằng

Nguồn tin: nguoiduatin.vn