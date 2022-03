TP.HCM: Bé gái nghi bị mẹ ruột bạo hành dã man suốt 4 năm cùng lời nức nở "Mẹ đánh chết con đi, đánh chết con cũng được", dì ruột cầu cứu CĐM

Bạo hành trẻ em là vấn nạn của gia đình và xã hội cần được giải quyết để mang đến cho các em một môi trường sống, phát triển lành mạnh.

Mới đây, trên mạng xã hội không ngừng đăng tải một đoạn video ghi lại vụ việc một bé gái liên tiếp bị mẹ mình mắng chửi và thậm chí là dùng ghế nhựa đánh đập vào người.

Clip: Bé gái bị mẹ ruột bạo hành

Bé gái chỉ ngồi im lặng hứng chịu tất cả từ mẹ mà không hề có chút phản kháng. Dù đã có người đến can ngăn nhưng vẫn không thể dập tắt cơn nóng giận này.

Đoạn video ngay sau khi đăng tải đã khiến nhiều người không khỏi căm phẫn và bức xúc trước hành vi của người mẹ. Cũng không ít người thấy đau xót cho bé gái trong đoạn video.

Bé gái bị bạo hành trong suốt 4 năm sống cùng mẹ

Liên hệ với chị H.T (SN 2001) - dì ruột của bé V.T.K (SN 2010 - bé gái bị mẹ ruột hành hung trong đoạn video) được biết đoạn clip được ghi lại vào khoảng 10h tối ngày 22/3 tại nhà riêng ở quận Phú Nhuận, TP.HCM. Đặc biệt, chị T. cũng cho hay, bé K. đã bị mẹ ruột của mình là H.Tr. bạo hành suốt 4 năm qua chứ không phải chỉ trong một thời gian ngắn:

"Từ nhỏ ba mẹ bé đã ly dị nên bé sống cùng với bà ngoại đến tận năm lên 8 tuổi. Sau đó mẹ bé kiên quyết đòi đưa bé K. về nuôi đến tận bây giờ. Bà ngoại đâu thể giành quyền nuôi nên bé vẫn ở cùng mẹ và thường xuyên hứng chịu những trận đòn roi như này suốt 4 năm qua."

Bé T.K. liên tục bị đánh vào đầi và khắp thân mình (Ảnh cut từ clip)

Khi hỏi về nguyên nhân bé K. thường xuyên bị mẹ đánh, chị H.T. cho hay:

"Lúc ở với ngoại bé rất ngoan ngoãn, học giỏi. Bà ngoại thường xuyên chăm chút, nhắc nhở cháu học. Nhưng từ khi về ở với mẹ, do thường xuyên bị đánh mắng, cũng không được quan tâm bài vở nên bé thay đổi nhiều, nhiều lần bị giáo viên phản ánh.

Mỗi lần như vậy, mẹ lại đánh cháu. Đồng thời, mẹ cũng kẹp một số tiền vào trong sổ liên lạc cho giáo viên để mong được cho qua. Không chỉ vậy, việc này mẹ cháu còn cố tình cho cháu biết nên bé đã sinh ra nhiều tư tưởng lệch lạc.

Mẹ bé đã đi thêm bước nữa. Dù hai người chưa kết hôn cũng không ở chung nhiều cùng nhau nhưng thỉnh thoảng người đàn ông kia cũng sẽ về. Có lúc cháu quên chào cũng bị mẹ tát rất mạnh. Nhiều lần còn đánh bé trong phòng ngủ hơn 2 tiếng.

Người bé thường xuyên có những vết bầm tím do bạo hành. Những lần đánh nặng thì mặt mũi bé cũng bị. Khi đó, mẹ bé thường cho bé nghỉ học để không bị phát hiện." - Có thể thấy, từ những hành vi rất nhỏ cũng có thể trở thành nguồn cơn cho sự bạo hành của người mẹ ruột với đứa con gái nhỏ của mình.

"Mẹ đánh chết con đi, đánh chết con cũng được"

Là em gái, chị T. cho biết từ nhỏ mẹ của bé K. đã rất bạo lực, thường xuyên đánh mắng chị em trong nhà. Dù hiện tại, ngoài mẹ, bé vẫn sống cùng 2 người dì ruột khác nhưng người thân trong gia đình vẫn không thể ngăn cản hành vi của mẹ bé. Bà ngoại do buồn chuyện con cháu nên đã về quê sống một mình.

Chị H.T. cho biết, bản thân dù ở xa nhưng không khỏi đau xót khi nghe những lời tâm sự của bé, rằng bé chỉ muốn "mẹ đánh chết con đi, đánh chết con cũng được". Đó cũng là lý do mà bé K. không hề phản kháng mà chỉ ngồi im cho mẹ đánh giống như trong đoạn video trên.



Qua lời kể của chị H.T., được biết thêm bản thân chị và người thân trong gia chưa từng tìm đến sự giúp đỡ của chính quyền hay lực lượng chức năng dù sự việc đã diễn ra trong một thời gian rất dài:

"Đến giờ mình mới dám nói lên chuyện này dù biết làm vậy rất có lỗi với cháu. Một phần bởi mình rất sợ mẹ bé, một phần vì nghĩ bé chỉ còn có mẹ."

Bé T.K. thường xuyên phải gánh chịu những trận bạo hành từ chính người mẹ ruột của mình (Ảnh: NVCC)

Nhưng sự việc tối qua đã khiến chị T. hạ quyết tâm cứu lấy cháu của mình khỏi những cơn bạo hành ngay trong chính căn nhà mình sinh sống, muốn mang đến cho bé một cuộc đời mới. Tuy vậy, mọi việc vẫn chưa đưa lại kết quả khả quan:

"Ngay sau sự việc tối qua, mình đã ghi lại đoạn video trong camera và báo cho công an khu vực. Mẹ bé biết được nên đã xóa tất cả bằng chứng trong camera rồi. Khi công an đến làm việc thì bé bị kéo lên tầng. Mẹ cháu lý lẽ với lực lượng chức năng nên họ cuối cùng không làm gì được và cuối cùng cũng đi về."

"Lần này, mình thực sự muốn tìm sự giúp đỡ cháu. Mình muốn chấm dứt mọi việc và không muốn thấy cháu mình bị đánh nữa.

Hy vọng mẹ cháu có thể hiểu sự nghiêm trọng của việc bạo hành trẻ em. Và bé K. cũng có một cuộc sống hạnh phúc. Gần đây cháu hay nói với mình những lời bày tỏ bản thân không muốn sống nữa. Mình thực sự rất lo lắng." - Chị H.T. bày tỏ những lo lắng cũng như hy vọng vụ việc sẽ nhận được sự quan tâm của cộng đồng và lực lượng chức năng. Cũng là hy vọng một tương lai tốt đẹp hơn cho đứa cháu gái nhỏ của mình.

Tác giả: Phạm Trang

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc