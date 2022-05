TPHCM: Bắt nhóm đối tượng hỗn chiến gây chết người trong đêm khuya

Án mạng trong đêm vắng

Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng 3 giờ sáng 12-4-2022, Công an TP.Thủ Đức nhận được tin báo xảy ra vụ hỗn chiến đánh nhau tại KP.8, P.Hiệp Bình Phước, TP.Thủ Đức khiến một người tử vong và một người bị thương nặng.

Ngay trong đêm, Công an Thủ Đức đã nhanh chóng huy động lực lượng xuống hiện trường xác minh làm rõ. Nạn nhân chết được xác định là Vy Công Lĩnh (SN 2001, HKTT: xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi); riêng Vy Minh Lịnh (SN 1999, HKTT: xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Kết quả xác minh ban đầu của cơ quan công an, thời điểm xảy ra vụ ẩu đả, đánh nhau giữa 2 nhóm thanh niên trên đường phố là khoảng gần 2 giờ sáng nên quá trình điều tra không tìm được nhân chứng, sau khi gây án cả hai nhóm đều nhanh chóng rời khỏi hiện trường nên quá trình điều tra, thu thập thông tin ban đầu lực lượng công an đã gặp không ít khó khăn.

Trần Tiến Đạt

Tuy nhiên, do tính chất vụ án là nghiêm trọng, có hành vi giết người, tổ chức băng nhóm và dùng hung khí nguy hiểm nên được lãnh đạo Công an TPHCM cử Phòng cảnh sát hình sự xuống phối hợp với Công an TP.Thủ Đức điều tra làm rõ.

Sau nhiều ngày truy tìm, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã lần lượt đưa về hàng chục đối tượng để phân loại, điều tra, xác định hành vi phạm tội của từng người, làm rõ được nguyên nhân của vụ án mạng.

Các đối tượng bị bắt giữ có liên quan trực tiếp đến vụ án, gồm: Trần Minh Tú (SN 1993, HKTT: KP.8, P. Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức), Trần Tiến Đạt (SN 2000, HKTT: xã Liên Minh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh), Phan Nhật Huy (SN 2003, HKTT: KP.7, P. Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức), Võ Minh Hiếu (SN 2000, HKTT: KP.6, P. Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức), Lê Minh Tuấn (SN 2002, HKTT: xã Bình Nghi, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang) và Quách Phương Điền (SN 2002, HKTT: KP.7, P. Linh Đông, TP.Thủ Đức).

Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Quá trình điều tra cơ quan công an xác định đây là vụ ẩu đả giữa 2 nhóm thanh niên do mâu thuẫn đơn giản trong lúc đi đường. Phía nhóm bị hại đều quê tỉnh Quảng Ngãi, gồm: Lĩnh, Lịnh, Vy Công Khoa (SN 2003), Bùi Minh Hoàng (SN 2001) và Bùi Tiến (SN 1995).

Theo đó, khoảng 21 giờ 30 ngày 11-4, nhóm thanh niên quê Quảng Ngãi nói trên có tổ chức tiệc nhậu tại tiệm làm quảng cáo “P.T” ở P.Hiệp Bình Chánh.

Đến khoảng 1 giờ 30 sáng hôm sau, do hết mồi nhậu nên Lịnh điều khiển xe mô tô chở Hoàng và Khoa đi mua thức ăn. Khi chạy xe về gần giao lộ Tam Bình – Đường số 42 thì Lịnh có hành động nhiều lần nẹt pô xe gây ồn ào. Đến lúc về chỗ nhậu thì suýt xảy ra va chạm giao thông với xe do Lê Minh Tuấn điều khiển chở Phan Nhật Huy nên hai bên có lời qua tiếng lại.

Phan Nhật Huy

Sự việc chỉ có bấy nhiêu nhưng Huy và Tuấn nổi máu côn đồ về nhà rủ Tú đi đánh trả thù. Lúc này Tú không đồng ý đi thì Huy tự ý vào lấy cây dao, Tuấn lấy cây tuốc-nơ-vít để trong nhà Tú làm hung khí. Huy điều khiển xe mô tô chở Tuấn chạy đến gần tiệm quảng cáo rồi dùng dao lao vào chém trúng lưng Lịnh.

Bị đánh bất ngờ, Hoàng và Khoa chạy đến cửa hàng vật liệu xây dựng gần đó nhặt gạch ném về phía Huy, Tuấn. Thấy đánh nhau, Lĩnh và Tiến cầm cây chạy ra cùng với Lịnh, Khoa và Hoàng đuổi đánh Huy, Tuấn. Tuấn bỏ xe rồi cùng Huy chạy bộ thoát vào hẻm hướng nhà Tú. Lúc này nhóm Lịnh không đuổi theo kịp nên đi vào tiệm mát-xa “Đ.T” trên đường Tam Bình tìm Huy và Tuấn nhưng không thấy nên quay về. Sau đó, Huy và Tuấn gọi điện thoại cho Hiếu, Đạt, Điền đến kể lại sự việc bị nhóm ở tiệm quảng cáo đánh.

Một lúc sau cả nhóm đến tiệm quảng cáo thì thấy nhóm Lịnh đều có cầm cây, biết rằng nhóm này vừa đánh Huy và Tuấn nên Hiếu dừng xe cho Đạt xuống nhặt cây tầm vông ven đường đuổi theo đánh nhóm Lịnh. Bị đánh trả, Hiếu và Đạt bỏ chạy thoát. Sau đó cả nhóm về nhà rủ Tú tiếp tục quay lại đánh đối phương. Lúc này Tú đồng ý rồi bảo Tuấn gọi thêm người cho đủ mạnh.

Cả nhóm mang theo dao ra đường 42 phục kích. Một lúc sau thì phát hiện nhóm của Lịnh nghỉ nhậu ra về nên 2 bên lao vào ẩu đả bằng các loại hung khí. Bị đánh, chém nhiều nhát, nhóm Lĩnh thất thế bỏ chạy. Lúc này Huy sử dụng dao, Đạt cầm rựa đập phá chiếc xe của Lịnh. Riêng Lĩnh bị thương nặng, được đưa đến bệnh Bệnh viện Thủ Đức cấp cứu. Đến 11 giờ 35 phút ngày 12-4 thì Vy Công Lĩnh đã tử vong do đa chấn thương.

Với các hành vi phạm tội như trên, Cơ quan CSĐT Công an TP.Thủ Đức đã bắt tạm giam các đối tượng, gồm: Tú, Đạt, Huy, Hiếu, Tuấn và Điền để tiếp tục điều tra làm rõ về các hành vi “giết người”, “cố ý gây thương tích” và “gây rối trật tự công cộng”.

Đối với nhóm Lịnh, Khoa, Hoàng và Tiến có hành vi cầm hung khí đánh đối phương gây thương tích, có dấu hiệu gây mất an ninh trật tự nên CQĐT đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ về hành vi “gây rối trật tự công cộng”. Sau khi hoàn tất hồ sơ ban đầu, vụ án sẽ được chuyển lên Phòng cảnh sát hình sự CATPHCM để thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Tác giả: Minh Thắng

Nguồn tin: congan.com.vn