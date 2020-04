Tổng thư ký LHQ cảnh báo nguy cơ khủng bố sinh học từ lỗ hổng chống Covid-19

Theo Sputnik, phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm 9/4, Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres nhấn mạnh: "Những điểm yếu và sự thiếu chuẩn bị (của thế giới) bị phơi bày trong đại dịch này đã cho thấy cách một cuộc tấn công khủng bố sinh học có thể xảy ra như thế nào cũng khả năng gia tăng các nguy cơ như thế. Các nhóm phi nhà nước có thể tiếp cận với những chủng virus độc hại có thể gây ra sự tàn phá tương tự cho các xã hội khắp toàn cầu".

Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres. Ảnh: MONUSCO

Ông Guterres cũng bày tỏ lo ngại, một số đối tượng xấu có thể lợi dụng cuộc khủng hoảng toàn cầu vì dịch bệnh hiện nay, thúc đẩy hơn nữa sự chia rẽ, dẫn đến leo thang bạo lực và có thể cả "những tính toán sai lầm" tàn phá các khu vực vốn đã liệt quệ vì xung đột.

Ngoài ra, theo lãnh đạo LHQ, đại dịch Covid-19 có thể làm xói mòn hơn nữa niềm tin của công chúng vào các cơ quan nhà nước, tổ chức cộng đồng nếu người dân cảm thấy chính phủ phản ứng sai hoặc thiếu minh bạch liên quan đến quy mô khủng hoảng.

Ông Guterres kêu gọi Hội đồng Bảo an LHQ thể hiện sự thống nhất trong việc giảm thiểu các thách thức về hòa bình và an ninh do đại dịch gây ra.

Tình hình đại dịch Covid-19 hiện vẫn diễn biến rất phức tạp. Trang Worldometers thống kê, tính đến 10h sáng ngày 10/4 (theo giờ Việt Nam), thế giới đã ghi nhận hơn 1,6 triệu người dương tính với virus corona chủng mới với ít nhất 95.732 trường hợp trong số đó đã tử vong.

Tác giả: Tuấn Anh

Nguồn tin: Báo Việt Nam Net