Tổng giám đốc bị tình nhân dùng ảnh nóng đòi hơn 13 tỷ tiền 'quà' chia tay

Viện VKSND TP Hà Nội vừa hoàn thành cáo trạng truy tố bị can Đoàn Phương Anh (34 tuổi, trú quận Hoàng Mai) về tội "Cưỡng đoạt tài sản", theo Điều 170 Bộ luật Hình sự.

Cáo trạng xác định, năm 2018, sau khi ly hôn vợ, anh P. N. A (37 tuổi, Tổng giám đốc một công ty kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng, bất động sản) nảy sinh quan hệ tình cảm và sống chung như vợ chồng với Đoàn Phương Anh tại khu đô thị Times City.

Tuy nhiên, sau một năm chung sống hai người thường xuyên mâu thuẫn. Anh P. N. A. cho rằng bạn gái hay ghen tuông vô cớ, còn Đoàn Phương Anh tố người tình đã đánh đập mình.

Cáo trạng cho rằng, ngày 13/2/2021, anh P. N. A. đề nghị chấm dứt mối quan hệ nên chuyển đến sống tại chung cư khác. Vì muốn níu giữ tình cảm, Phương Anh nhờ người thuyết phục anh A. nhưng không thành nên nảy sinh ý định buộc người tình phải bồi thường tổn thất về thể chất, tinh thần.

Theo đó, từ cuối tháng 2/2021, Phương Anh đề nghị anh A. lập biên bản thỏa thuận chia tay với điều kiện anh này phải mua cho cô ta một căn hộ ở Times City giá khoảng 5 tỷ đồng, mở một cửa hàng thời trang trị giá 1 tỷ đồng.

Ngoài ra, nữ bị can còn đề nghị tình nhân lập thêm sổ tiết kiệm 2 tỷ đồng cho mình.

Đến khoảng thời gian giữa năm 2021, việc kinh doanh của anh P. N. A. không may gặp khó khăn do dịch Covid-19 nên chưa đưa tiền cho Phương Anh. Do đó, từ tháng 5 - 11/2021, bị can đã gửi nhiều hình ảnh nhạy cảm của mình và anh A. cho bạn bè, đồng nghiệp, đối tác của anh A. nhằm mục đích uy hiếp anh A. phải đưa hơn 13,5 tỷ đồng.

Anh A. vì lo sợ những hình ảnh nhạy cảm đó gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự và công việc làm ăn nên đã thỏa thuận, chuyển cho Phương Anh 250 triệu đồng vào ngày 22/10/2021. Đến ngày 2/11, bị can tiếp tục gặp anh A. để nhận thêm 400 triệu đồng tại một ngân hàng ở quận Ba Đình thì bị công an bắt giữ.

Cơ quan truy tố cho biết, quá trình điều tra, gia đình Nguyễn Phương Anh đã hoàn trả cho anh A. số tiền 650 triệu đồng. Còn anh A. không yêu cầu Phương Anh bồi thường dân sự, đề nghị tòa án xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị can.

Tác giả: Hoàng An

Nguồn tin: Báo Tiền Phong