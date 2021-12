Tối 2/12, Nghệ An có 38 ca dương tính với COVID-19, trong đó 5 ca nhiễm cộng đồng

1. Bệnh nhân N.T.L, nữ, sinh 1963. Địa chỉ: khối Văn Trung, Hưng Dũng, TP Vinh. Ngày 29/11 Bệnh nhân có triệu chứng mệt mỏi, ho tự mua thuốc về uống không đỡ. Ngày 2/12 Bệnh nhân đến TYT khám và được làm test nhanh cho kết quả nghi ngờ. Sau đó, Bệnh nhân được lấy mẫu gửi CDC cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

2. Bệnh nhân N.T.Y, nữ, sinh 1982. Địa chỉ: khối Xuân Đông, Hưng Dũng, TP Vinh. Ngày 30/11 Bệnh nhân có triệu chứng hắt hơi, sổ mũi. Sáng ngày 2/12 Bệnh nhân đến TYT Hưng Dũng khám và được làm test nhanh cho kết quả nghi ngờ. Sau đó, Bệnh nhân được lấy mẫu gửi CDC, chiều ngày 2/12 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

3. Bệnh nhân Q.T.H, nữ, sinh 1986. Địa chỉ: Hoa Tiến 2, Châu Tiến, Quỳ Châu. Ngày 1/12 Bệnh nhân có triệu chứng đau họng đến TTYT Quỳ Châu khám và được lấy mẫu xét nghiệm test nhanh cho kết quả nghi ngờ. Sau đó, Bệnh nhân được lấy mẫu gửi BVĐK Quang Khởi cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

4. Bệnh nhân N.T.C, nam, sinh 1945. Địa chỉ: Xóm 9, xã Châu Nhân, huyện Hưng Nguyên. Sáng ngày 02/12 Bệnh nhân đến khám tại phòng khám Ngoại chấn thương, Bệnh viện ĐKTP Vinh. Bệnh nhân khai báo y tế và được làm xét nghiệm test nhanh cho kết quả nghi ngờ. Sau đó, Bệnh nhân được lấy mẫu RT-PCR cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

5. Bệnh nhân H.T.H, nam, sinh 1951. Địa chỉ: Phú Lâm, Minh Châu, Diễn Châu. Bệnh nhân điều trị tại khoa Nội, BVĐK Diễn Châu từ ngày 13/11- 23/11. Ngày 01/12 Bệnh nhân có triệu chứng sốt, ho, đau rát họng nên đến TYT xã khám và được làm test nhanh cho kết quả nghi ngờ. Sau đó, Bệnh nhân được lấy mẫu gửi BVĐK TP Vinh cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

6. Bệnh nhân C.V.Q, nam, sinh 2003. Địa chỉ: xóm 1, Đà Sơn, Đô Lương. Bệnh nhân là công nhân công ty may An Hưng (Yên Thành). Ngày 29/11 do trong công ty có trường hợp dương tính nên Bệnh nhân được cách ly tại công ty An Hưng và làm test nhanh cho kết quả âm tính. Ngày 30/11 Bệnh nhân có triệu chứng: rát họng nên được công ty thuê BVĐK Bảo Sơn đến làm test nhanh cho kết quả nghi ngờ. Sau đó, Bệnh nhân được lấy mẫu lại gửi CDC cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

7. Bệnh nhân N.N.V.A, nam, sinh 2012. Địa chỉ: khối 6, Cầu Giát, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân lấy mẫu sàng lọc trong khu phong tỏa. Bệnh nhân không có triệu chứng.

8. N.T.N.H, nữ, sinh 2012. Địa chỉ: khối 6, Cầu Giát, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân lấy mẫu sàng lọc trong khu phong tỏa. Bệnh nhân không có triệu chứng.

9. Bệnh nhân Đ.T.G, nữ, sinh 1994. Địa chỉ: khối 6, Cầu Giát, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân lấy mẫu sàng lọc trong khu phong tỏa. Bệnh nhân không có triệu chứng.

10. N.T.N.Á, nữ, sinh 2020. Địa chỉ: khối 6, Cầu Giát, Quỳnh lưu. Bệnh nhân lấy mẫu sàng lọc trong khu phong tỏa. Bệnh nhân không có triệu chứng.

11. Bệnh nhân N.T.H.N, nữ, sinh 2005. Địa chỉ: khối 6, Cầu Giát, Quỳnh lưu. Bệnh nhân lấy mẫu sàng lọc trong khu phong tỏa. Bệnh nhân không có triệu chứng.

12. Bệnh nhân Đ.T.H, nữ, sinh 1983. Địa chỉ: khối 6, Cầu Giát, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân lấy mẫu sàng lọc trong khu phong tỏa. Bệnh nhân không có triệu chứng.

13. Bệnh nhân T.T.Q.H, nữ, sinh 1994. Địa chỉ: khối 6, Cầu Giát, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân H.T.T đã công bố trước đó. Bệnh nhân cách ly tại nhà trong vùng phong tỏa. Bệnh nhân có triệu chứng: đau rát họng.

14. Bệnh nhân L.T.H, nữ, sinh 1996. Địa chỉ: Xóm Cừa, xã Nghĩa Hoàn, huyện Tân Kỳ. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân L.V.T đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tại nhà. Bệnh nhân không triệu chứng.

15. Bệnh nhân B.T.N, nữ, sinh 2003. Địa chỉ: Xóm Diễn Nam, xã Kỳ Tân, huyện Tân Kỳ. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.T.T đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tại nhà. Bệnh nhân không có triệu chứng.

16. Bệnh nhân B.V.Đ, nữ, sinh 2008. Địa chỉ: Xóm Diễn Nam, xã Kỳ Tân, huyện Tân Kỳ. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.T.T đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tại nhà. Bệnh nhân không có triệu chứng.

17. Bệnh nhân N.T.Á, nữ, sinh 1986. Địa chỉ: Xóm Thanh Lưu, xã Kỳ Tân, huyện Tân Kỳ. Bệnh nhân là F1 của Đ.Đ.H đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tại nhà. Bệnh nhân có triệu chứng: mệt và nghẹt mũi và ho.

18. Bệnh nhân D.T.V, nữ, sinh 1953. Địa chỉ: Xóm Diễn Nam, xã Kỳ Tân, huyện Tân Kỳ. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.T.T đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tại nhà. Bệnh nhân có triệu chứng: mệt và nghẹt mũi.

19. Bệnh nhân N.T.L, nữ, sinh 1947. Địa chỉ: Xóm Diễn Nam, xã Kỳ Tân, Tân Kỳ. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.T.T đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tại nhà. Bệnh nhân có triệu chứng: Mệt, có ho, sốt.

20. Bệnh nhân V.S.T, nam, Sinh 2008. Địa chỉ: Thanh Phong 1, Mường Nọc, Quế Phong. Bệnh nhân là F1 của L.V.P đã được công bố trước đó. Bệnh nhân cách ly tại khu cách ly số 2 của huyện. Bệnh nhân không có triệu chứng.

21. Bệnh nhân M.V.L, nam, sinh 1985. Địa chỉ: Tam Hợp, Tri Lễ, Quế Phong. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân M.V.Đ và M.T.Đ đã được trước đó. Bệnh nhân cách ly tại nhà trong khu phong tỏa. Bệnh nhân không có triệu chứng.

22. Bệnh nhân N.T.H, nữ, sinh 1989. Địa chỉ: Xóm Thượng Đại, Minh Sơn, Đô Lương. Bệnh nhân là F1 của các trường hợp công nhân công ty may KIDO Lạc Sơn đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tại nhà riêng. Bệnh nhân có triệu chứng ngạt mũi, ho, rát họng.

23. Bệnh nhân V.V.D, nam, sinh 1970. Địa chỉ: xóm 4, Quỳnh Hoa, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.T.H đã công bố trước đó. Bệnh nhân cách ly tại nhà trong vùng phong tỏa. Bệnh nhân không có triệu chứng.

24. Bệnh nhân P.N.T, nữ, sinh 2014. Địa chỉ: khối 8, Trường Thi, TP Vinh. Bệnh nhân là F1 Bệnh nhân P.T.H và M.T.H đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly. Bệnh nhân có triệu chứng: ho ít.

25. Bệnh nhân N.T.D, nam, sinh 1999. Địa chỉ: khối Đông Lâm, phường Hưng Dũng, TP Vinh. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân L.T.T.T đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly. Bệnh nhân có triệu chứng: Sốt nhẹ, đau họng.

26. Bệnh nhân N.Đ.H, nam, sinh năm 1975, địa chỉ: Xóm Hoa Thám, Trung Thành, Yên Thành. Bệnh nhân từ TP HCM về ngày 30/11. Bệnh nhân được cách ly tại điểm tập trung của xã Trung Thành. Bệnh nhân có triệu chứng rát họng, có ho.27. Bệnh nhân L.V.H, nam, sinh năm 1997, địa chỉ: Xóm Tây Nam, Phúc Thành, Yên Thành. Bệnh nhân từ Đồng Nai về ngày 27/11. Bệnh nhân cách ly tại điểm tập trung của xã Phúc Thành. Bệnh nhân có triệu chứng rát họng, có ho.

28. Bệnh nhân N.T.H, nữ, 1993. Địa chỉ: Thôn Đồng Thượng, Thanh Lĩnh, Thanh Chương. Bệnh nhân từ TP HCM ngày 25/11. Bệnh nhân được cách ly tại nhà. Bệnh nhân không có triệu chứng.

29. Bệnh nhân L.T.S , nữ, sinh 1992. Địa chỉ: Thôn 5, xã Quỳnh Trang, thị xã Hoàng Mai. Bệnh nhân đi từ Bình Dương về ngày 30/11. Bệnh nhân được cách ly tại nhà. Bệnh nhân không có triệu chứng.

30. Bệnh nhân V.M.T, nữ, sinh 2016. Địa chỉ: Sơn Hải, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân Đồng Nai về ngày 23/11. Bệnh nhân được cách ly tại trường MN Sơn Hải cơ sở 1. Bệnh nhân không có triệu chứng.

31. Bệnh nhân C.T.Y, nữ, sinh 1992. Địa chỉ: Sơn Hải, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân Đồng Nai về ngày 23/11. Bệnh nhân được cách ly tại trường MN Sơn Hải cơ sở 1. Bệnh nhân không có triệu chứng.

32. Bệnh nhân N.D.P, nam, Sinh 2016. Địa chỉ: Xóm 9 xã Nam Kim huyện Nam Đàn. Bệnh nhân Đồng Nai về ngày 23/11. Bệnh nhân được cách ly tại nhà. Bệnh nhân không có triệu chứng.

33. Bệnh nhân N.D.H, nam, sinh 2020. Địa chỉ: Xóm 9, xã Nam Kim, huyện Nam Đàn. Bệnh nhân đi từ Đồng Nai về ngày 23/11. Bệnh nhân được cách ly tại nhà. Bệnh nhân không có triệu chứng.

34. Bệnh nhân P.T.H, nữ, sinh 1992. Địa chỉ: Xóm 1,Diễn Thịnh, Diễn Châu. Bệnh nhân đi từ Bình Dương về ngày 30/11. Bệnh nhân được cách ly tại nhà. Bệnh nhân không có triệu chứng.

35. Bệnh nhân H.T.T.N, nữ, sinh 2020. Địa chỉ: Xóm 1, Diễn Thịnh, Diễn Châu. Bệnh nhân đi từ Bình Dương về ngày 30/11. Bệnh nhân được cách ly tại nhà. Bệnh nhân không có triệu chứng.

36. Bệnh nhân H.T.V, nữ, sinh 2000. Địa chỉ: Thôn Thanh Luật, xã Minh Châu, huyện Diễn Châu. Bệnh nhân đi từ Bình Dương về ngày 30/11. Bệnh nhân được cách ly tại nhà. Bệnh nhân không có triệu chứng.

37. Bệnh nhân P.T.H.P, nữ, sinh 2020. Địa chỉ: Thôn Thanh Luật, xã Minh Châu, huyện Diễn Châu . Bệnh nhân đi từ Bình Dương về ngày 30/11. Bệnh nhân được cách ly tại nhà. Bệnh nhân không có triệu chứng.

38. Bệnh nhân T.M.L, nữ, sinh 1986. Địa chỉ: Xóm Mỹ Thành, xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu. Bệnh nhân đi từ Bình Dương về ngày 30/11. Bệnh nhân được cách ly tại nhà. Bệnh nhân không có triệu chứng. có triệu chứng.

Theo CDC Nghệ An

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn