TNGT 4 người chết ở Ninh Bình: Xe khách chạy quá tốc độ, đi vào đường cấm

Theo thông tin phía Sở GTVT Nghệ An, chiếc xe khách bị tai nạn mang BKS 37B-028.06 thuộc Hợp tác xã vận tải Nghệ An. Xe này đã hoạt động nhiều năm, chuyên chạy tuyến Đô Lương (Nghệ An) đi Bến xe Nước Ngầm (Hà Nội).

Đêm qua, chiếc xe đi theo hành trình từ Bến xe Nước Ngầm về Đô Lương. Khi đi đến địa phận tỉnh Ninh Bình thì xảy ra tai nạn.

Chiếc xe khách đâm vào xe máy đang cắt ngang đường rồi lật nghiêng làm 4 người tử vong. (Ảnh: Facebook)

“Trước thời điểm xảy ra tai nạn, thiết bị giám sát hành trình trên xe vẫn hoạt động bình thường. Vận tốc xe ngay trước lúc xảy ra tai nạn là 64km/h. Theo định vị và thông số thiết bị GSHT báo về, xe chạy quá tốc độ 4km/h” - nguồn tin từ phía Sở cho hay.

Còn theo thông tin từ hệ thống đăng kiểm: Xe 37B-028.06 mang nhãn hiệu THACO, sản xuất và đăng kiểm lần đầu năm 2019. Chủ phương tiện là Hoàng Đình Hoàn (SN 1973, ở Thái Sơn, Đô Lương, Nghệ An). Đây là loại xe giường nằm có thiết kế 2 ghế ngồi và 34 giường. Xe đăng kiểm lần gần nhất là vào ngày 26/3/2022 thời hạn đăng kiểm tiếp theo là 25/9/2022.

Qua điện thoại, ông Hoàng Đình Hoàn (chủ xe) cho biết: Hiện tại tôi đang làm việc với cơ quan chức năng để xác định danh tính các nạn nhân. Trong số 4 nạn nhân tử vong, có 3 người là hành khách, 1 người là người điều khiển xe máy, tất cả đều là nam giới. Ngoài ra, có 6 hành khách bị thương nhẹ.

Cũng theo ông Hoàn, thời điểm xe bị tai nạn là hơn 12h đêm. Lúc đó, trên xe có 35 người. Lái xe là anh Nguyễn Ngọc Sáng đã có GPLX ô tô hạng E. Xe có bảo hiểm phương tiện và hành khách đầy đủ.

Ông Hoàn cũng thừa nhận lái xe đã cho xe đi vào đường cấm. Vì toàn bộ xe khách đều phải đi theo đường tránh TP Ninh Bình.

Trước đó, như Báo Giao thông đưa tin vào đêm 13 rạng sáng ngày 14/6, trên địa bàn TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình đã xảy ra một vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng làm 4 người tử vong và nhiều người khác bị thương đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Thông tin ban đầu được biết, xe ô tô khách mang biển số tỉnh Nghệ An chạy tuyến Hà Nội - Nghệ An khi đến nút giao giữa QL1A thuộc phường Nam Thành, TP Ninh Bình thì tông vào xe máy, sau đó, chiếc xe khách bị lật nghiêng trên đường.

Tác giả: Văn Thanh

Nguồn tin: atgt.vn