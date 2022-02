Tình trạng của các bị can 'Tịnh thất Bồng Lai' đang bị tạm giam giờ ra sao?

Liên quan đến sự việc Tịnh thất Bồng Lai bị khởi tố, trước đó, trao đổi với báo Tiền Phong, luật sư Đào Kim Lân (Cty luật An Thịnh Phát, Đoàn luật sư TPHCM) cho biết, ông và 4 luật sư Ngô Thị Hoàng Anh, Trịnh Vĩnh Phúc, Nguyễn Văn Miếng và Đặng Đình Mạnh là những người bào chữa cho 4 bị can trong vụ ‘Tịnh thất Bồng Lai’.

Các bị can trong vụ án này là Lê Tùng Vân (SN 1932), Lê Thanh Nhất Nguyên (SN 1991), Lê Thanh Tùng Dương (SN 1995) và Lê Thanh Hoàn Nguyên (SN 1990). Trong vụ án này, chỉ có bị can Lê Tùng Vân được tại ngoại, còn các bị can khác bị bắt tạm giam.

Buổi làm việc của những người trong Tịnh thất Bồng Lai với các luật sư



Luật sư Đào Kim Lân thông tin, luật sư đã tham gia các buổi dự cung tại Nhà tạm giữ Công an huyện Đức Hòa (3 bị can Nhất Nguyên, Hoàng Nguyên, Tùng Dương đang bị tạm giam tại đây).

Nguồn tin của Tiền Phong cũng xác nhận, ngày 18/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) đã có thông báo gửi 5 luật sư nêu trên. Theo đó, sau khi cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng kiểm tra giấy tờ và thấy các luật sư đăng ký bào chữa cho các bị can trong vụ “Lợi dụng quyền tự do chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, xảy ra tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An (nơi đặt Tịnh thất Bồng Lai – PV) không thuộc trường hợp từ chối đăng ký người bào chữa, nên cơ quan điều tra đã vào sổ đăng ký bào chữa đối với các luật sư.

Ông Lê Tùng Vân - người tự nhận đứng đầu Tịnh thất Bồng Lai



Mới đây, trao đổi với tờ Doanh nghiệp & Tiếp thị, luật sư Lân cũng thông tin rằng hiện nay tình hình sức khoẻ các bị can bị tạm giam cũng tạm ổn. "Ban đầu, việc ăn uống có hơi khó khăn do các bị can ăn chay không thích hợp với thức ăn trong trại nhưng các luật sư đã có góp ý với cán bộ điều tra và cán bộ trại giam về sự việc trên nên có lẽ việc ăn uống sẽ được cải thiện.

Riêng ông Lê Tùng Vân, do tuổi già sức yếu nên hơi khó khăn trong việc tiếp xúc hoặc khai trình. Tuy nhiên, cơ quan điều tra có kế hoạch sẽ bố trí thêm cán bộ y tế trong các buổi làm việc sau để hỗ trợ và chăm sóc sức khoẻ cho ông Lê Tùng Vân".

3 "đệ tử ruột" của ông Lê Tùng Vân bị tạm giam



Luật sư Lân cũng thông tin thêm, một số buổi làm việc cùng điều tra viên, kiểm soát viên đối với tất cả các bị can trong vụ án khá thuận lợi nhưng do thời gian cận Tết Nguyên đán 2022 nên có thể sau Tết mới tiếp tục.

Như tin đã đưa, ngày 3/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa (Long An) đã ra quyết định khởi tố vụ án "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân" xảy ra tại "Tịnh thất Bồng lai" (hay "Thiền am bên bờ vũ trụ").

Tiếp đó, ngày 5/1, cơ quan công an đã khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân (SN 1932); Lê Thanh Hoàn Nguyên (SN 1990); Lê Thanh Nhất Nguyên (SN 1991) và Lê Thanh Trùng Dương (SN 1995) về tội "Lợi dụng quyền tự do dân chủ vi phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân".

Đồng thời, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 bị can gồm Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương. Riêng bị can Lê Tùng Vân bị áp dụng biện pháp ngăn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Nguồn tin: saostar.vn