Tin mới vụ chủ quán ốc ở Vĩnh Long tổ chức 'tiệc sexy' đồi trụy

Xã hội

Ngày 1/3, lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Long đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà N.T.K.H (32 tuổi, ngụ TP.HCM, chủ quán Ốc Baby 2 ) do vi phạm liên quan lĩnh vực văn hoá, an ninh, trật tự an toàn xã hội.