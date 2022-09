Tìm con đòi nợ không được, chủ nợ đánh người cha đến tử vong

Ngày 8/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Thanh Tùng (48 tuổi, ngụ xã Quới An, huyện Vũng Liêm) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Đối tượng Tùng - Ảnh: Công an tỉnh Vĩnh Long.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 17h30 ngày 2/8, Tùng đến nhà ông Trần Thành Công (57 tuổi, ngụ cùng địa phương) tìm con của ông này để ký giấy nợ nhưng không gặp.

Tại đây, Tùng và ông Công đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau, khiến ông Công bị chấn thương sọ não, phải đi bệnh viện cấp cứu. Đến ngày 4/8, ông Công tử vong.

Tại cơ quan Công an, Tùng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Vũng Liêm khẩn trương điều tra làm rõ.

Tác giả: Kim Hà

Nguồn tin: Báo Tiền Phong