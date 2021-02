Tiết lộ về căn nhà "địa ngục"- nơi bé gái 12 tuổi bị mẹ bạo hành, người tình của mẹ xâm hại tình dục

Cơ quan Công an quận Hà Đông, Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Phạm Thanh Tùng (SN 1990, ở khối Hồng Phong, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông) về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" và Hoàng Thị Thu Huyền (SN 1987, ở Cầu Đơ 4, phường Hà Cầu, quận Hà Đông) về tội hành hạ con. Huyền được tại ngoại, cấm khỏi nơi cư trú do đang nuôi con nhỏ.

Nạn nhân trong vụ án này là cháu N.H.B (12 tuổi), con gái của Huyền.

Căn nhà "địa ngục"- nơi bé gái 12 tuổi nghi bị mẹ bạo hành, người tình của mẹ xâm hại tình dục. Ảnh: Dân Việt

Theo báo Dân Việt, Huyền mới sinh con được khoảng 13 ngày. Hiện Huyền cùng các con nhỏ đang sống trong ngôi nhà khoảng 15m2 ở khu vực Cầu Đơ 4, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội. Đây cũng là nơi bé B. từng sinh sống và bị bạo hành.

Chia sẻ với Pv báo Dân Việt, Huyền nói giờ mọi hành vi sai trái của cô đã có pháp luật. Tuy nhiên, người này cho hay, việc Tùng ép con gái quan hệ tình dục cô không hề hay biết, cũng không bao che, thông đồng với Tùng....

Huyền cho hay, cô có 5 người con cùng mẹ khác cha. Trong đó, cháu lớn đang ở với chồng đầu còn 4 người con còn lại Huyền đang nuôi, bé trai thứ 5 mới được 13 ngày tuổi. Cuộc sống của 5 mẹ con gặp vô vàn khó khăn, một mình Huyền vừa đi làm vừa chăm các con. Huyền cũng nhận được sự quan tâm, trợ giúp rất lớn của người thân trong gia đình, đặc biệt là những người anh con nhà bác họ. Cách đây 3 năm, Huyền có quen biết với Tùng. Mỗi lần bận việc, Huyền nhờ Tùng đến lo cho các con ăn uống. Chính vì thế, Tùng thường đến nhà Huyền chơi. Gần đây, mỗi lần Tùng đến nhà, Huyền cũng không thấy biểu hiện gì lạ.

Hiện Huyền đang nuôi con nhỏ khoảng 13 ngày tuổi. Ảnh: Dân Việt

Nói về việc bạo hành con gái, Huyền thừa nhận việc đánh con nhưng không đánh con đến mức bầm tím như trong ảnh mà báo chí và mạng xã hội Facebook chia sẻ. Huyền cho rằng, mục đích cô ta đánh con là để răn đe, dậy bảo cho con hiểu hành động nghỉ học và nói dối gia đình là sai chứ không phải tra tấn con gái như nhiều lời đồn đoán.

Cũng theo lời người mẹ này, khoảng tháng 1/2021, cháu B. có kêu đau vùng kín, ra dịch màu vàng và bảo mẹ cho đi khám. Sau đó, Huyền kể về những biểu hiện lạ tại vùng kín của con gái cho bạn bè nghe thì mọi người khuyên nên đưa đến bệnh viện phụ sản để thăm khám mới biết chính xác bệnh.

Đến ngày 18/1, sau khi mượn được 1 triệu đồng, Huyền đưa con đến bệnh viện và vào khoa phụ sản để thăm khám. Khi đến gặp bác sỹ, người mẹ này bảo con gái bị đau vùng kín, có chảy dịch. Tuy nhiên, khi lên đến bàn khám cháu B. lại bảo với bác sỹ chỉ bị đau bụng và đi vệ sinh xong thì hết đau.

"Con nói với bác sĩ không đúng như nói với tôi ở nhà. Lúc đấy, các bác sĩ nhìn tôi với con mắt như kiểu tôi bị bệnh tâm thần khi con chỉ đau bụng, đi vệ sinh là hết lại đưa con vào khám phụ khoa. Dù rất tức giận nhưng tôi không nói gì và đưa con đi về”, Huyền kể.

Khi về nhà, Huyền hỏi lại chuyện, nhưng B. chỉ im lặng.

Trước đó 1 ngày, vào ngày 17/1, Huyền phát hiện cháu B. thường bỏ học hay đi học về nhà không đúng giờ.

“Con tôi học đến lớp 6 nhưng bảng cửu chương không thuộc, hết 1 học kỳ có 13 môn học cháu không chép bài trên lớp, về nhà không học bài, sách vở vẫn trắng trơn. Con lại bị 1 môn 0,25 điểm, cô giáo yêu cầu về xin chữ ký và đánh giá của phụ huynh nhưng con không kể cho mẹ”, Huyền nói.

Bực tức với con dồn nén nên Huyền đã có hành vi đánh con gái. Huyền lý giải nếu không dạy con gái thì cô ta sẽ bị mọi người nói nên Huyền mới đánh con để răn đe, dạy bảo.

“Lúc đấy điên rồi mở cửa ra ở ngoài đường có que, dây gì mà vớ được là tôi đánh như một thói quen. Mỗi lần đánh tôi cũng chỉ vụt con vài cái thôi không đến mức độ bầm tím được”, Huyền phân trần.

Vết thương trên người bé N.

Liên quan đến sự việc, chia sẻ với Pv tờ Tri thức Trực tuyến, ông Tuấn (bác ruột bé B.) cho biết: "Sự việc xảy ra rất đau lòng, người đáng thương nhất vẫn là cháu gái tôi. Mong pháp luật sẽ xử lý cả hai thật nghiêm để đòi lại công bằng cho B."

Theo ông Tuấn, từ khi vụ việc được phanh phui, gia đình của Tùng chưa một lần đến xin lỗi hay tỏ thái độ ăn năn.

"Tùng ban đầu chối. Cậu ta còn thề với gia đình là không làm chuyện ác", ông Tuấn kể.

Còn đối với mẹ nạn nhân, bác B. cho hay Huyền đang nuôi một đứa con chung với Tuấn và còn nhỏ nên được tại ngoại.

"Sau vụ việc, Huyền bảo với tôi là bị Tùng lừa. Huyền cũng nói là đã trả lại con nhỏ cho nhà nội và cắt đứt mối quan hệ với bên đó", ông Tuấn nói. Theo bác bé gái, Huyền là người nghiện ma túy.

Qua xác minh ban đầu, cháu N.H.B. (SN 2009) ở cùng mẹ đẻ là Hoàng Thị Thu Huyền. Huyền có quan hệ tình cảm với Phạm Thanh Tùng. Tùng thường xuyên đến nhà Huyền chơi, ăn cơm và ngủ lại. Từ tháng 5/2020 đến tháng 1/2021, lợi dụng lúc Huyền không có nhà, Tùng đã nhiều lần ép cháu B. quan hệ tình dục. Khi cháu B. không đồng ý, Tùng đe dọa sẽ đánh nên cháu B. sợ và phải làm theo lời của Tùng. Ngoài ra, Cơ quan điều tra còn xác định cháu B. thường xuyên bị mẹ đẻ là Hoàng Thị Thu Huyền sử dụng ống nước, dây điện, gậy tre đánh vào chân, tay, lưng khi cháu không vâng lời. Chỉ đến khi thấy cháu B. bị xây xát, thâm tím nhiều nơi trên cơ thể, bác của cháu B. đưa cháu B. về nhà ở cùng thì sự việc trên mới dừng lại.

