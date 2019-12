Tiết lộ bất ngờ về người đàn ông tử vong trong thẩm mỹ viện ở Hà Nội

Your browser does not support the video tag.

Chiều 27/12, trao đổi với Người Đưa Tin, đại diện viện kiểm sát Nhân dân quận Cầu Giấy cho biết, nạn nhân tử vong tại thẩm mỹ viện Việt Hàn là một cán bộ công an, đang công tác tại Công an TP. Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Được biết người đàn ông tử vong tên D. (SN 1976). Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15h ngày 27/12, tại trung tâm Thẩm mỹ viện Việt Hàn, địa chỉ số 83 Nguyễn Khang, rất đông người dân tập trung xôn xao về một trường hợp tử vong tại thẩm mỹ viện.

Thẩm mỹ viện, nơi xảy ra sự việc.

Lãnh đạo sở Y tế Hà Nội thông tin, cơ quan công an đang có mặt điều tra làm rõ trường hợp một người tử vong tại trung tâm Thẩm mỹ viện Việt Hàn, địa chỉ số 83 Nguyễn Khang (phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội).

“Sau khi có thông tin, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin sau”, vị lãnh đạo thông tin.

Được biết người đàn ông tới thẩm mỹ viện để hút mỡ bụng. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.