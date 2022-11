Tiếp tục phát hiện thi thể không còn nguyên vẹn dạt vào bờ biển

Sáng 16-11, Đồn Biên phòng Hải An, Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết người dân vừa phát hiện một thi thể nam giới không còn nguyên vẹn dạt vào bờ biển xã Hải Khê, huyện Hải Lăng.

Cụ thể, khoảng 6 giờ cùng ngày, ông Phan Bá Lào (41 tuổi, ngụ thôn Trung An, xã Hải Khê) đã phát hiện trên bãi biển ở đội 1 (thôn Trung An) có 1 thi thể dạt vào.

Trong vòng hơn 1 tháng, người dân phát hiện 2 thi thể không còn nguyên vẹn dạt vào bờ biển xã Hải Khê

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Hải An và Công an xã Hải Khê sau đó đã có mặt để bảo vệ hiện trường. Qua kiểm tra sơ bộ, nạn nhân là nam giới, thi thể bị mất phần đầu và chân tay. "Hiện chúng tôi đang bảo vệ hiện trường, đợi cơ quan pháp y Công an tỉnh Quảng Trị đến khám nghiệm" - lãnh đạo Đồn Biên phòng Hải An cho biết.

Trước đó, ngày 10-10, một người dân xã Hải An (huyện Hải Lăng) cũng phát hiện 1 thi thể không còn nguyên vẹn dạt vào bờ biển xã Hải Khê. Thi thể này sau đó được xác định là nam giới, tuy nhiên đến nay vẫn chưa xác định được danh tính nạn nhân.

Tác giả: Đ.Nghĩa

Nguồn tin: Báo Người lao động