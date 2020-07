Tiến Linh, Phan Văn Đức bị bắt bài?

Trong tốp 10 chân sút dẫn đầu hiệu suất ghi bàn sau 10 vòng đấu V-League 2020, chỉ Nguyễn Công Phượng của CLB TP HCM và Phan Văn Long của SHB Đà Nẵng so kè được với các cầu thủ ngoại khi có 4 bàn thắng. Riêng Nguyễn Tiến Linh của B.Bình Dương và Phan Văn Đức của SLNA, những chân sút chủ lực của đội tuyển Việt Nam, chỉ mới có 2 bàn thắng.

Điều mà giới chuyên môn lo lắng là Tiến Linh và Phan Văn Đức sắm vai trụ cột ở B.Bình Dương cũng như SLNA, tức số lần đá chính rất cao nhưng hiệu suất ghi bàn thấp? Theo thống kê, bàn thắng gần đây nhất mà Tiến Linh ghi là ở vòng 5, trong trận thắng Quảng Nam 2-1. Trong khi bàn thắng thứ hai mà Phan Văn Đức ghi ở mùa giải này là ở vòng 3, lúc SLNA đánh bại SHB Đà Nẵng 1-0. Nếu tính số trận, Phan Văn Đức đá chính 9 trận, một lần vào sân từ ghế dự bị. Trong khi Tiến Linh đá chính toàn bộ 10 trận của B.Bình Dương. Thế nhưng, cả hai tịt ngòi hơn 5 vòng gần đây, kéo theo kết quả đi xuống của B.Bình Dương lẫn SLNA.

Tiến Linh (22) tịt ngòi 5 trận liên liếp ở B.Bình Dương Ảnh: QUANG LIÊM

Sau trận thua Viettel 1-2, trợ lý Phan Như Thuật chia sẻ: "Những vòng gần đây, Hồ Tuấn Tài thi đấu nổi bật, ghi 3 bàn thắng cho SLNA. Tuy nhiên, Phan Văn Đức mới là ngòi nổ quan trọng nhất nhưng cậu ấy luôn bị đối thủ nghiên cứu kỹ, khóa chặt mỗi khi ra sân. Trong tình cảnh nhiều trụ cột chấn thương, đội hình lại trẻ hóa, non kinh nghiệm, rất khó để SLNA gây bất ngờ cho đối thủ, một khi họ cắt cử người kèm sát Phan Văn Đức".

So với SLNA, B.Bình Dương có nhiều sự lựa chọn về lực lượng cũng như đủ nhân tố giàu kinh nghiệm trận mạc hơn. Đó là lý do Tiến Linh vẫn có thể chia lửa trên hàng công với Hedipo Gustavo (ghi 5 bàn) hay thậm chí những hậu vệ như Hồ Tấn Tài, Hồ Sỹ Giáp cũng có thể dâng cao hỗ trợ ghi bàn. Tuy nhiên, giới chuyên môn có lý do để lo ngại về phong độ quá thất thường của Tiến Linh thời gian gần đây. Năm trận liên tiếp Tiến Linh tịt ngòi nhưng lại nổi bật trên sân với hàng loạt phản ứng tranh cãi nóng nảy vô ích với đối phương.

HLV Park Hang-seo thường xuyên đến sân Bình Dương cũng như Vinh để theo dõi 2 chân sút chủ lực Tiến Linh và Văn Đức thi đấu. Nhà cầm quân người Hàn Quốc chắc chắn nhận ra hai cậu học trò tài năng đang gặp rất nhiều khó khăn khi có dấu hiệu bị bắt bài về lối chơi. Vốn là những nhân tố chủ lực của đội tuyển Việt Nam, phong độ của Phan Văn Đức và Tiến Linh là rất quan trọng và cần duy trì được sự ổn định xuyên suốt trong giai đoạn tới vì tháng 10, vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ trở lại. Khi đó, tuyển Việt Nam cần giành 3 điểm trên sân Bukit Jalil của Malaysia để chắc suất vào vòng loại quyết định tranh vé dự World Cup 2022 với các ông lớn của châu Á.

Tác giả: Anh Dũng

Nguồn tin: Báo Người Lao Động