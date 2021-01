Tiền đạo Hà Tĩnh đá hỏng 2 quả phạt đền trong một hiệp đấu

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vừa có trận thua ngược đáng tiếc 1-2 trên sân nhà trước Than Quảng Ninh. Điểm nhấn của hiệp đấu là hai tình huống đá hỏng phạt đền trong hiệp 1 của tiền đạo Claudecir bên phía Hà Tĩnh.

Phút 34, Claudecir bị phạm lỗi trong vòng cấm, nhưng anh lại sút hỏng đáng tiếc trên chấm 11m dù đã đánh lừa được thủ môn đối phương. Phút bù giờ hiệp 1, Claudecir có cơ hội chuộc lỗi trên chấm 11m khi Hà Tĩnh lại được hưởng phạt đền, nhưng lần này, anh không đánh bại được "người gác đền" của Than Quảng Ninh.

Claudecir sẽ phải rất ân hận, bởi trong hiệp 2, Hà Tĩnh đã thua ngược Quảng Ninh khi để đội khách ghi 2 bàn thắng. Khởi đầu không tốt của thầy trò HLV Phạm Minh Đức.

Video: Hai lần đá hỏng phạt đền của Claudecir

Your browser does not support the video tag.



Tác giả: HỒNG NAM

Nguồn tin: Báo VTC News