Tiệm vàng ở Bình Dương bị cướp tấn công

Chiều 28/9, Công an TP Thuận An phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương điều tra, truy bắt 2 nghi can cướp tiệm vàng.

Hình ảnh tủ vàng bị đập bể. Ảnh: T.K.

Trước đó, khoảng 11h35 cùng ngày, 2 thanh niên đi xe máy màu đỏ đến tiệm vàng trên đường Thủ Khoa Huân (phường Bình Chuẩn, TP Thuận An).

Một nghi can ngồi ngoài xe đợi, kẻ còn lại xông vào tiệm vàng, dùng hung khí đập bể tủ kính rồi cướp đi một số vàng.

Hiện cảnh sát thống kê thiệt hại cũng như truy bắt 2 nghi can gây án.

Tác giả: Thanh Kiều

Nguồn tin: zingnews.vn