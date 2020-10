Thủy điện xả lũ, Đà Nẵng sơ tán hàng ngàn người dân

Ngày 10/10, ông Lê Văn Tuyến, Chánh văn phòng ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP.Đà Nẵng cho biết, lượng mưa lớn cộng nước lũ vẫn liên tục đổ về TP.Đà Nẵng.

Dự báo tổng lượng mưa từ 1h ngày 10/10 đến 1h ngày 11/10) tại các quận, huyện phổ biến trên 120 - 300mm. Cũng do mưa lớn, mực nước tại các hồ chứa trên địa bàn dâng cao.

Tại hồ chứa Hòa Trung mực nước là 40,15m/41,10m, hồ chứa Đồng Nghệ có mực nước: 32,40m/33,3m. Riêng các hồ chứa vừa và nhỏ khác đều đã đầy.

Hiện, bộ Chỉ huy Quân sự TP.Đà Nẵng đã cử lực lượng túc trực tại các đập Đồng Nghệ, Hoà Trung và An Trạch để đảm bảo xử lý sự cố nếu có.

Mưa lớn khiến TP.Đà Nẵng ngập lụt cục bộ. Trong ảnh mực nước hồ Hàm Nghi đã dâng cao quá mặt đường, nhiều xe hơi im lìm trong nước lũ.

Cũng theo ông Tuyến, ngoài mưa lớn thì các hồ thủy điện Sông Bung 4A, Sông Bung 4, A Vương đã bắt đầu xả tràn để vận hành đưa mức nước về dưới mực nước đón lũ.

Tính đến 5h ngày 10/10 mực nước các hồ thủy điện như sau: A Vương 369,90/370 (m); Đakmi 4: 250,44/251,5 (m); Sông Bung 4: 217,98/216 (m).

Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng thông tin, trước những diễn biến phức tạp của thiên tai, UBND thành phố đã có các công điện khẩn chỉ đạo các ngành và quận, huyện ứng phó thiên tai, tập trung cho công tác thông tin, truyền thông về tình hình mưa lớn, lũ.

Trong đó, đảm bảo an toàn cho tàu thuyền trên biển và tại khu neo đậu; cho học sinh địa bàn nghỉ học.

Các cơ quan chức năng triển khai sơ tán người dân tránh lũ tại các khu vực không an toàn, vùng trũng, thấp, vùng ven sông, suối, vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét đến nơi an toàn; bảo đảm an toàn hồ chứa...

Chính quyền TP.Đà Nẵng cũng cấm nhân dân và ghe thuyền không có nhiệm vụ phòng, chống lụt, bão đi lại trong những vùng trũng thấp và nước lũ; tổ chức lực lượng canh gác, chốt chặn, kiểm soát tại các khu vực đường giao thông, khu dân cư ngập sâu, ngầm, cầu tràn qua suối...

Người dân các vùng nguy hiểm đã và đang được sơ tán.

Theo báo cáo ban đầu của các cơ quan chức năng TP. Đà Nẵng, hiện UBND huyện Hòa Vang đã sơ tán, di dời 203 hộ với 731 người.

Trong đó: xã Hòa Châu 1 hộ (04 người), Hòa Liên 1 hộ (1 người), Hòa Bắc 1 hộ (2 người), Hòa Nhơn 17 hộ (59 người), Hòa Khương 95 hộ (370 người), Hòa Tiến 13 hộ (14 người), Hòa Phong 75 hộ (281 người).

UBND quận Thanh Khê cũng di dời 2 người tổ 16 khu vực Khe cạn đến nhà sinh hoạt cộng đồng, khu vực 4A. Các hộ hộ dân tổ 27 Khe cạn cũng đã tự di dời

Tác giả: Nhâm Thân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn