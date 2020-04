Thuê khách sạn để “bay lắc”, nhóm thanh niên bị bắt quả tang

Ngày 17/4, Công an huyện Quỳ Hợp cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện vừa khởi tố bị can đối với 4 đối tượng liên quan đến vụ nhóm thanh niên tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy, vi phạm chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện cách ly xã hội để phòng chống dịch COVID-19 vào ngày 10/4 vừa qua.

Trước đó, thông qua công tác nắm tình hình, lực lượng phòng chống ma túy Công an huyện Quỳ Hợp phát hiện tại thị trấn Quỳ Hợp có một số đối tượng thường xuyên tụ tập các đối tượng nghiện trên địa bàn huyện để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, hình thành tụ điểm phức tạp về tổ chức sử dụng ma túy. Công an huyện đã xác lập chuyên án để đấu tranh.

Các đối tượng bị bắt khi đang sử dụng ma túy tại khách sạn.

Sau một thời gian điều tra, vào lúc 23h ngày 10/4, Công an huyện đã ập vào phòng 403, khách sạn T.H (thị trấn Quỳ Hợp), bắt quả tang 6 đối tượng đang sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy, gồm: Hồ Sỹ Ngà (Sn 1988), trú tại xóm 13, xã Nghĩa Hưng, huyện Nghĩa Đàn; Nguyễn Minh Hiếu (Sn 2001), trú tại khối 5, thị trấn Quỳ Hợp; Trần Thọ Phương (Sn 2000), trú tại khối 13, thị trấn Quỳ Hợp, Nguyễn Văn Phúc (Sn 1995), trú tại xóm Thọ Sơn, xã Thọ Hợp, T.H.T (Sn 2000) trú tại xã Châu Thái và H.T.L (Sn 1992) trú tại xã Châu Hồng (huyện Quỳ Hợp). Thu giữ tại hiện trường 34g cần sa, 3,12g ma túy tổng hợp và một số tang vật liên quan.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện Công an huyện Quỳ Hợp đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng Hồ Sỹ Ngà, Nguyễn Minh Hiếu, Trần Thọ Phương và Nguyễn Văn Phúc về 2 tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Đồng thời tiếp tục điều tra, làm rõ nguồn cung cấp ma túy cho các đối tượng trên sử dụng.

Tác giả: Minh Tâm

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An