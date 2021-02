Thuê hẳn xe tải từ Nghệ An sang Hà Tĩnh để trộm con bò cái

Nguyễn Văn Hoàng tại cơ quan điều tra.

Ngày 24/2, thông tin từ Công an huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ xử lý một đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản. Cụ thể, vào ngày 23/2, Công an huyện Nghi Xuân nhận được đơn trình báo của chị Trần Thị Tuyết (SN 1978, trú tại xã Xuân Viên) với nội dung: Vào trưa ngày 18/2, gia đình chị Tuyết có chăn thả 1 con bò cái trị giá khoảng 28 triệu đồng ở bãi cỏ đối diện đền Kìn, ở thôn Nam Viên thì bị mất.

Ngay sau khi nhận được đơn trình báo, Công an huyện Nghi Xuân đã triển khai lực lượng, phương tiện, thu thập thông tin, tài liệu, tiến hành truy tìm. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến tối ngày 23/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đã điều tra, làm rõ và tiến hành bắt giữ Nguyễn Văn Hoàng (SN 1984, trú tại xã Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) là đối tượng đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản nói trên. Tại cơ quan điều tra, Hoàng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Con bò cái mà Hòng đã bắt trộm được trao trả lại cho gia đình bị mất.

Theo đó, sáng ngày 18/2, đối tượng thuê một chiếc xe tải từ Nghệ An với mục đích sang địa bàn huyện Nghi Xuân để trộm cắp tài sản. Đến trưa cùng ngày, khi đi qua địa bàn thôn Nam Viên, xã Xuân Viên thì phát hiện có một con bò đang chăn thả trên cánh đồng đối diện đền Kìn nên đã trộm con bò và đưa đến trang trại chăn nuôi ở huyện Nghi Lộc, Nghệ An để bán với giá 20 triệu đồng nhằm mục đích tiêu xài cá nhân.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nghi Xuân đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Tác giả: Quang Phong

Nguồn tin: Pháp luật Plus