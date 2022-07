Thực hư nhiều giáo viên một trường đại học ở Bình Dương bị "bêu rếu" trên mạng xã hội

Ngày 25-7, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh nhiều cán bộ một trường đại học ở Bình Dương bất ngờ bị cắt ghép, lan truyền trên mạng xã hội cùng với nội dung tố cáo họ có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh của các giáo viên bị đưa lên mạng với nội dung lừa đảo

Theo đó, hình ảnh của những giáo viên này được thiết kế trên khổ giấy, với nội dung "Truy tìm các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Trong đó, "đối tượng" là D.P.P- thành viên trường, kèm theo năm sinh và số chứng minh nhân dân. Các "đồng phạm" gồm: P.K.M.T - Nhân viên bộ phận nhân sự; H.T.K.V- nhân viên phòng tài chính; L.K.T- Chánh văn phòng. Đáng chú ý, đối tượng còn đưa kèm hình ảnh của trẻ em lên.

Nội dung là gia đình đồng phạm bao che cho nhau để chia chác tiền, kèm thông báo: "Phía chúng tôi đã nhắn tin, gọi nhắc nhở nhiều lần nhưng phía gia đình vẫn tỏ thái độ bất hợp tác và bao che, thiếu thiện chí. Thậm chí lăng mạ. Kính mong mọi người chia sẻ, giúp đỡ liên hệ để phía chúng tôi lấy lại được số tiền". Phía dưới, đối tượng còn để lại số điện thoại của người tên Long.

Your browser does not support the video tag.

Thầy giáo L.K.T thông tin vụ việc

Trao đổi với phóng viên, thầy giáo L.K.T cho biết sự việc trên không đúng sự thật, bản thân mình không hề nợ nần tiền của ai, cũng không làm điều gì sai với pháp luật nên không sợ.

Thầy T nhận định, nhiều khả năng sinh viên trong trường vay qua app hoặc qua mạng, đối tượng không tìm được sinh viên để trả nợ nên đưa các giáo viên vào.

Hiện tại các giáo viên trong trường vẫn chưa có ý định cầu cứu các cơ quan chức năng.

Thời gian qua, việc nhiều người bị đe dọa, lăng mạ trên mạng xã hội xảy ra khá nhiều, với mục đích xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín để đòi nợ.

Tác giả: Châu Loan

Nguồn tin: Báo Người lao động