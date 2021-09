Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đã giãn cách thì phải kiểm soát được dịch

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 trong đêm tại Hà Nội. Ảnh: Hoàng Mạnh Thắng

Chống dịch đang đi đúng hướng

Chiều 5/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 chủ trì cuộc họp trực tuyến toàn quốc của Ban Chỉ đạo với các địa phương. Cuộc họp được kết nối tới toàn bộ 63 tỉnh, thành phố, 705 quận, huyện, thị xã, 9.043 xã, phường, thị trấn trên cả nước, để đánh giá tình hình và triển khai các giải pháp trọng tâm phòng chống dịch thời gian tới. Phát biểu mở đầu cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, cuộc họp bàn về công tác phòng chống dịch nói chung nhưng tập trung vào trọng tâm là cấp xã, phường, thị trấn vì vừa qua chúng ta chuyển hướng phòng chống dịch theo phương châm mỗi xã, phường, thị trấn là một “pháo đài”, mỗi người dân là một “chiến sĩ”. Điều này rất phù hợp với hệ thống chính trị Việt Nam, vì người dân sống ở xã, phường, thị trấn; xã, phường, thị trấn là nơi gần dân nhất, hiểu dân nhất, tiếp xúc nhiều nhất, trực tiếp nhất với dân.

Báo cáo tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết trong giai đoạn giãn cách xã hội và tăng cường thực hiện giãn cách xã hội từ 22/8 - 4/9 tại 23 địa phương đã ghi nhận 169.703 ca mắc COVID-19. Số ca mắc mới theo ngày tiếp tục tăng do đang thực hiện đợt cao điểm xét nghiệm tầm soát trên diện rộng. So với 1 tuần trước, 7/23 địa phương có số mắc mới trong tuần tăng, TP HCM tăng 9.835 ca (31%). Có 16 địa phương ghi nhận số mắc giảm so với tuần trước: Bình Dương, Đồng Nai, Tiền Giang, Đồng Tháp, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Cần Thơ, Bà Rịa- Vũng Tàu, Phú Yên, Vĩnh Long, An Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Hậu Giang, Cà Mau. Trong đó, có 8 tỉnh: Hậu Giang, Kiên Giang, Trà Vinh, Đồng Nai, Đồng Tháp, Phú Yên, Vĩnh Long, Khánh Hòa, tỷ lệ nhiễm tại cộng đồng giảm liên tục trong 14 ngày qua. Từ những con số trên, Bộ trưởng Bộ Y tế đánh giá, công tác phòng, chống dịch đang đi đúng hướng, phù hợp với diễn biến tình hình và điều kiện thực tế của nước ta.

Ðã giãn cách thì phải kiểm soát được dịch bệnh

Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Bộ Y tế, tình hình dịch bệnh vẫn còn phức tạp, khó lường vì vậy vẫn phải tiếp tục cầu thị, khiêm tốn, lắng nghe, vừa làm vừa rút kinh nghiệm để bổ sung, hoàn thiện với tinh thần không cầu toàn, không nóng vội và phải tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả. Báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch cũng lưu ý vẫn còn một số địa phương như Hà Nội, Hải Phòng, Cần Thơ… khi ban hành các quy định phòng, chống dịch theo thẩm quyền, nhất là vấn đề giao thông, lưu thông hàng hóa, chưa cân nhắc kỹ lưỡng một số mặt như cách làm, thời điểm thực hiện, việc đánh giá tác động và chuẩn bị truyền thông…nên gây bức xúc trong dư luận. Vì thế, Ban Chỉ đạo lưu ý các địa phương khi ban hành theo thẩm quyền các quy định về phòng, chống dịch, nhất là vấn đề giao thông, lưu thông hàng hóa, cần cân nhắc kỹ lưỡng cách làm, thời điểm thực hiện, đánh giá tác động, chuẩn bị truyền thông… phải bảo đảm hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu phòng, chống dịch trên địa bàn. Trường hợp cần thiết báo cáo xin ý kiến Ban chỉ đạo Quốc gia.

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định công tác phòng, chống dịch đã và đang đi đúng hướng. Tuy nhiên kết quả chưa đạt được như mong muốn do khâu tổ chức thực hiện còn hạn chế. Từ đó, Thủ tướng lưu ý các địa phương, các xã, phường khi tiến hành giãn cách phải thực hiện nghiêm ngặt để ngăn chặn dịch. Bởi đã giãn cách, hy sinh phát triển kinh tế thì phải đạt kiểm soát được dịch bệnh, “không để giãn cách kéo dài, lai dai mãi mà không có kết quả”.

Tác giả: Văn Kiên

Nguồn tin: Báo Tiền phong