Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ trao giấy chứng nhận đầu tư và biên bản ghi nhớ cho các dự án tại Nghệ An

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ trao giấy chứng nhận nhà đầu tư và biên bản ghi nhớ đầu tư cho 2 dự án quan trọng tại Nghệ An

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung báo cáo với Thủ tướng Chính phủ về một số kết quả thu hút đầu tư của tỉnh Nghệ An trong thời gian qua. Theo đó, Đảng bộ và chính quyền tỉnh Nghệ An luôn quan tâm đến hoạt động thu hút đầu tư, trong đó đã đã thu hút được nhiều nhà đầu tư chiến lược; Đồng thời mong muốn, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ ngành tiếp tục quan tâm tạo điều kiện để tỉnh Nghệ An thu hút thêm nhiều dự án động lực, nhằm phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung báo cáo một số kết quả thu hút đầu tư của tỉnh Nghệ An trong thời gian qua.

Tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án Nhà máy chế tạo sản phẩm điện tử, phương tiện thiết bị mạng và các sản phẩm âm thanh đa phương tiện của Công ty Goertek Technology Co.Limeted. Dự án sẽ được xây dựng tại Khu công nghiệp WHA Industrial Zone 1 Nghệ An với tổng mức đầu tư 100 triệu USD.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An cũng đã trao biên bản ghi nhớ đầu tư dự án Nhà máy sản xuất cấu kiện điện tử Everwin với tổng mức đầu tư 300 triệu USD.

Trao giấy chứng nhận nhà đầu tư và biên bản ghi nhớ đầu tư cho các dự án.

Khẳng định 2 dự án được trao giấy chứng nhận và biên bản ghi nhớ đầu tư hôm nay rất phù hợp với lĩnh vực mà tỉnh Nghệ An đang thu hút đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung mong muốn các dự án đầu tư này sẽ phát huy được kết quả tốt đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tỉnh Nghệ An sẽ luôn đồng hành, sát cánh cùng các nhà đầu tư giải quyết những vấn đề liên quan, sớm đưa dự án đi vào hoạt động. Bên cạnh đó, các chủ đầu tư cũng phải tuân thủ các quy định của Pháp luật Việt Nam; phối hợp với chính quyền sở tại để giải quyết những vấn đề vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án.