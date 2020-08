Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ làm việc với Công an tỉnh Nghệ An

Trong 8 tháng đầu năm, Công an tỉnh Nghệ An đã tập trung tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo bố trí, sắp xếp và giải quyết chế độ chính sách của lực lượng Công an xã bán chuyên trách; hoàn thành bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã; chủ động tham mưu thực hiện chương trình, mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Đại tá Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an tỉnh và Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ.

Bên cạnh đó, tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ phù hợp với tình hình ở từng địa bàn, lĩnh vực địa phương, mang lại hiệu quả. Đặc biệt, trên địa bàn tỉnh đã xây dựng, duy trì hiệu quả 58 loại mô hình tại 1.443 khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan doanh nghiệp. Đặc biệt có 8 mô hình được Bộ Công an thông báo biểu dương, nhân rộng toàn quốc.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ mong muốn Công an Nghệ An tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ và công tác hồ sơ nghiệp vụ CAND.

Công an Nghệ An cũng đã tổ chức quán triệt, triển khai kịp thời, hiệu quả, chất lượng các quy định, hướng dẫn của Bộ Công an trong công tác hồ sơ nghiệp vụ CAND. Chủ động bố trí lực lượng, tranh thủ làm việc ngoài giờ để tiếp nhận, trả lời các yêu cầu phục vụ công tác tra cứu của các đơn vị, địa phương. Tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính.

Đồng thời, tập trung chỉ đạo, kịp thời hoàn thành thủ tục, quy trình bàn giao, nộp lưu đăng ký mới hồ sơ nghiệp vụ cho lực lượng Công an xã chính quy ngay sau khi Bộ Công an ban hành Thông tư quy định về phân công, phân cấp công tác điều tra cơ bản cho lực lượng Công an xã chính quy …

Đại tá Võ Trọng Hải phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Công an tỉnh Nghệ An đã đạt được trong thời gian qua trong công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ và công tác hồ sơ nghiệp vụ.

Đồng chí Thứ trưởng mong muốn Công an Nghệ An phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, trong đó tập trung vào phương pháp, cách thức tổ chức, nội dung và công tác tuyên truyền phải lồng ghép một cách thiết thực, hiệu quả cao; lực lượng Công an xã cần chú trọng hơn nữa đến công tác dân vận…

Đồng thời, Công an tỉnh Nghệ An cần chú ý đến khâu nhập dữ liệu, khai thác dữ liệu, khai thác thông tin, quản lý, khai thác hồ sơ, áp dụng công nghệ thông tin, khoa học kỹ thuật trong khai thác hồ sơ. Tiếp tục, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực hồ sơ, quản lý hồ sơ, kết nối thông tin, đảm bảo bí mật, tránh lộ lọt thông tin, tránh thất lạc thông tin, hồ sơ, tài liệu…

