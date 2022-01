Thủ môn Nguyên Mạnh tặng áo có chữ ký của các tuyển thủ Việt Nam cho Xuân Yêu Thương

Ngày 8/1, trận bóng giao hữu gây quỹ từ thiện "Xuân Yêu Thương" giữa hai đội Vị 1975 và đội Nghệ An 24h do Công ty CP Truyền thông 24h tổ chức đã diễn ra tại sân bóng số 1, đường Tuệ Tĩnh, TP. Vinh, Nghệ An. Kết thúc trận đấu, tỷ số 4-1 nghiêng về đội Nghệ An 24h.

Thủ môn nguyên mạnh tặng chiếc áo đấu của mình cho chương trình Xuân Yêu Thương lần thứ 4

Khép lại trận đấu, đêm gala thủ môn Nguyên Mạnh đã tặng chiếc áo đấu của mình có đầy đủ chữ ký của các thành viên trong đội tuyển Việt Nam. Chiếc áo đấu này sẽ được công ty CP Truyền thông 24h Online tổ chức đấu giá.

Toàn bộ số tiền đấu giá chiếc áo sẽ được ban tổ chức nhập vào quỹ Xuân Yên Thương để gửi tặng đến đồng bào dân tộc Đan Lai, xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông, Nghệ An. Nằm trong khuôn khổ chương trình Xuân Yêu Thương lần thứ 4, đến nay ban tổ chức đã nhận được sự ủng hộ của rất nhiều nhà hảo tâm với số tiền lên đến hơn 200 triệu đồng.

Cận cảnh chiếc áo đấu có đầy đủ chữ ký của các tuyển thủ Việt Nam do thủ môn Nguyên Mạnh tặng

Hy vọng, ban tổ chức sẽ nhận được nhiều hơn nữa những tấm lòng để có nhiều hơn những món quà Tết ấm tình người gửi đến đồng bào dân tộc Đan Lai.

