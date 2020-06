Thủ đoạn tinh vi của hot girl sinh viên điều hành đường dây ma túy 'khủng'

Liên quan đến đường dây ma túy liên tỉnh vừa được lực lượng công an triệt phá, sáng 13/6, thượng tá Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho CAND biết đường dây mua bán ma túy liên tỉnh từ TP.HCM về Huế do Hoàng Nguyễn Minh Hằng (21 tuổi, trú phường 1, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị), sinh viên Cao đẳng Du lịch Huế, cầm đầu hoạt động rất tinh vi, xảo quyệt.

Theo thượng tá Dũng, để tránh bị lực lượng công an phát hiện, sau khi mua ma túy từ những đối tượng ở TP.HCM, Hằng yêu cầu bỏ ma túy vào những gói quà sinh nhật, hàng mỹ phẩm. Tiếp đó, số hàng này được gửi theo xe khách chạy tuyến TP.HCM - Huế.

“Sau khi ma túy đưa ra đến Huế, Hằng thuê tài xế xe ôm, xích lô ở bến xe chở những gói quà này về nhà. Khi giao dịch ma túy, Hằng cũng thuê taxi, xe ôm đi giao dịch, tiền mua bán ma túy được chuyển trực tiếp qua tài khoản ngân hàng khiến công tác điều tra của lực lượng ban chuyên án gặp rất nhiều khó khăn”, Thượng tá Dũng cho hay.

Chân dung đối tượng Hằng. Ảnh: CAO

Theo điều tra, vào lúc 13 giờ 30 ngày 8/6/2020, Phòng CSĐT tội phạm về Ma túy Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế ập vào nhà nghỉ Huế Xưa (đường Điềm Phùng Thị, TP.Huế) bắt giữ Hoàng Nguyễn Minh Hằng (SN 1999, ngụ khu phố 4, P.1, TP.Đông Hà, Quảng Trị) - sinh viên năm 2 Trường Cao đẳng du lịch Huế (tỉnh Thừa Thiên – Huế); thu giữ tại 2 phòng nghỉ 1.303 viên thuốc lắc, gần 500 triệu đồng và nhiều dụng cụ, giấy tờ liên quan...

Ban đầu, Hằng quanh co, ngoan cố chối tội, không khai báo, có những biểu hiện, hành động cản trở, thách thức lực lượng công an. Trước những chứng cứ thuyết phục, đấu tranh sắc bén, sau 1 ngày 1 đêm thì Hằng mới cúi đầu nhận tội.

Hằng là sinh viên năm 2 Trường Cao đẳng Du lịch Huế (thuộc Bộ VH-TT&DL; đóng tại Thừa Thiên – Huế). Hằng ít đi học, ít đến trường, có đời sống xa hoa; thường xuyên sống ở nhà nghỉ, khách sạn; hay đi du lịch. Phụ huynh, người thân của Hằng cũng là cán bộ, công chức…

Hằng quan hệ, giao du với một số đối tượng xã hội, giới giàu có… Hằng thường đi lại bằng xe SH, đi đây đó bằng taxi, ô tô và đi xa đến các thành phố lớn, các điểm du lịch bằng máy bay… Sự bất thường, bất minh về tài sản cũng như lối sống của một nữ sinh viên này khiến những người xung quanh nghi nghi, thắc mắc.

Tiếp tục đấu tranh, Phòng CSĐT tội phạm về Ma túy bắt thêm các đối tượng khác liên quan là “chân rết” của Hằng gồm Nguyễn Văn Quang (SN 2000, ngụ đường Dương Văn An, P.Xuân Phú, TP.Huế) và bạn gái Quang là Ngô Thị Hằng Dung (SN 2000, ngụ P.Phường Đúc, TP.Huế); thu giữ 625g ma túy tổng hợp (dạng kemtamin), cân tiểu ly mà một số dụng cụ.

