Thông tin bất ngờ vụ hai nhân viên bưu điện ở Quảng Nam tham ô 100 tỷ đồng

Phi vụ bạc tỷ

Như báo điện tử Người Đưa Tin đã phản ánh, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Thị Ngọc Anh (SN 1974) và Phạm Thị Diễm (SN 1979) cùng trú thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam để điều tra về hành vi tham ô tài sản.

Cơ quan chức năng cũng thực hiện lệnh bắt tạm giam trong thời gian 4 tháng đối với hai đối tượng trên.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Ngọc Anh và Diễm đều là cán bộ công tác tại Bưu điện thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Trong đó, Ngọc Anh giữ chức Kế toán trưởng còn Diễm là thủ quỹ.

Cơ quan điều tra xác định rằng, trong thời gian công tác tại Bưu điện thị xã Điện Bàn, 2 bị can trên có hành vi tham ô tài sản, chiếm đoạt hơn 105 tỷ đồng của bưu điện này.

Cụ thể, cả 2 đều là những người trực tiếp ký thu chi tiền cho bưu điện trong việc làm dịch vụ thu phát.

Bưu điện thị xã Điện Bàn - nơi xảy ra sự việc.

Tuy nhiên, lợi dụng chức vụ được giao trong thời gian trên, nhân viên Anh, Diễm đã làm giả giấy tờ, cố tình nhập sai sót số liệu chiếm đoạt tài sản.

Con số hơn 105 tỷ đồng là thiệt hại của bưu điện trong quãng thời gian dài Anh và Diễm tham ô.

Một nguồn tin từ Công an tỉnh Quảng Nam cho hay, đến thời điểm này lực lượng chức năng đã thu hồi số tiền tham ô của hai người này là khoảng 1/3 trong tổng số hơn 105 tỷ đồng.

Dư luận bất ngờ

Tìm về thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam - nơi xảy ra vụ việc, PV ghi nhận được sự bàng hoàng của dư luận. Cùng với đó, nhiều người bày tỏ mối trăn trở về vụ án tham ô này.

Theo lý lẽ của dư luận, con số 105 tỷ đồng mà hai nhân viên chiếm đoạt là quá lớn. Điều này chắc chắn phải được thực hiện trong một thời gian dài.

Như vậy, lãnh đạo cơ có biết hay không, hay để đến khi cơ quan điều tra vào cuộc mới làm rõ. Cùng với đó là sự thiếu kiểm tra, giám sát để nhân viên cấu kết với nhau như vậy?…

Trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Mỹ Dung, Phó Giám đốc phụ trách Bưu điện thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam chia sẻ rằng, đây là điều đáng tiếc xảy ra ở đơn vị.

Theo bà Mỹ Dung, trong quá trình theo dõi, điều phối hoạt động bưu điện, lãnh đạo Bưu điện thị xã Điện Bàn đã manh nha phát hiện ra nghi vấn nhân viên lợi dụng sơ hở để chiếm đoạt tài sản.

Qua quá trình xác minh, con số tiền bị thiệt hại quá lớn nên lãnh đạo Bưu điện thị xã Điện Bàn đã báo cáo cấp trên và cơ quan công an để điều tra xử lý.

“Bưu điện phát hiện rồi báo công an. Sau đó là công an công bố ra con số hàng tỷ đồng mà chị Anh với chị Diễm đã tham ô. Hiện, công an họ đang làm chứ bưu điện cũng không nắm nhiều thông tin”, bà Mỹ Dung nói.

Tiết lộ thêm về nhân thân 2 cấp dưới của mình, vị Phó Giám đốc phụ trách Bưu điện thị xã Điện Bàn cho hay, đây đều là những con người hiền lành, thân thiện với đồng nghiệp. Đặc biệt, về năng lực công tác, cả 2 luôn được đánh giá cao.

“Trước khi xảy ra chuyện ở đơn vị thì cả 2 người này đều là người có năng lực tốt, hiền lành và được lòng mọi người”, vị Phó Giám đốc phụ trách Bưu điện thị xã Điện Bàn chia sẻ.

Tác giả: Lê Nhâm Thân

Nguồn tin: Báo Người đưa tin