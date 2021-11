Thời hạn giải quyết đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng ra sao?

Bà Nguyễn Phương Hằng trong 1 lần Livestream

Ca sỹ Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sỹ Vy Oanh, SN 1984, ngụ Q.12, TPHCM) vào ngày 25/10, đã cùng luật sư đến làm việc tại Cơ quan CSĐT Công an TPHCM (PC01).

Tại buổi làm việc sáng 25/10, ca sỹ Vy Oanh nộp đơn trực tiếp tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng (SN 1971, ngụ quận 1, TPHCM) có hành vi “Làm nhục người khác”, “Vu khống” và “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”; đồng thời, đề nghị C01 khởi tố vụ án để điều tra làm rõ.

Nhà báo Hàn Ni ngày 10/9 có đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng. Đến ngày 15/10 vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã mời Hàn Ni làm việc về các nội dung liên quan đến đơn tố giác tội phạm. Tại buổi làm việc đó, Hàn Ni đã cung cấp lời khai kèm chứng cứ cho cơ quan điều tra theo biên bản giao nộp tài liệu, đồ vật, dữ liệu điện tử.

Nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng đã gửi đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng về hành vi vu khống, làm nhục người khác, đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông.

Công an TPHCM ban đầu tiếp nhận đơn của nam ca sĩ, nhưng sau khi xem xét, Công an TPHCM đã chuyển đơn của Đàm Vĩnh Hưng đến Công an tỉnh Bình Dương để giải quyết theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Dương cũng đã mời Đàm Vĩnh Hưng đến làm rõ các nội dung trong đơn mà nam ca sĩ tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng.

Nhà báo Đức Hiển cũng đã gửi đơn tố giác bà Phương Hằng. Theo lời nhà báo Đức Hiển, ông đã có bài phỏng vấn trên về các phát ngôn thiếu chuẩn mực của bà Nguyễn Phương Hằng trên các nền tảng mạng xã hội. Bài phỏng vấn được đăng tải trên VOV lúc 11 giờ 1 phút, ngày 12/6, với nội dung là những quan điểm, nhận định pháp lý của cá nhân nhà báo Đức Hiển đối với hành vi của bà Hằng.

Tuy nhiên, bà Hằng đã cho rằng bài phỏng vấn trên của ông Hiển thể hiện sự công kích, gán ghép, quy buộc cho bà phải đi tù. Từ đó, bà Hằng sử dụng các ngôn từ nhục mạ, bịa đặt, vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của ông Hiển và vợ ông, thông qua các buổi phát sóng trực tuyến trên các nền tảng xã hội để thu hút nhiều lượt xem và chia sẻ rộng rãi trong cộng đồng. Điều này, theo ông Hiển là ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của ông và gia đình, kéo theo nhiều hệ lụy đặc biệt nghiêm trọng.

Theo đó, ông Hiển cũng đề nghị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Đề cập tới 4 đơn đề nghị xử lý bà Nguyễn Phương Hằng của 4 cá nhân trên, theo Luật sư Đặng Xuân Cường (Trưởng Ban Hình sự, Cty luật TAT Law firm- Đoàn luật sư TP Hà Nội) thì Điều 147 BLTTHS 2015, trong trường hợp thông thường, thời hạn giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm là 20 ngày kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận được các loại nguồn tin về tội phạm này.

Trường hợp vụ việc bị tố giác, tin báo về tội phạm có nhiều tình tiết phức tạp hoặc phải kiểm tra, xác minh tại nhiều địa điểm thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài nhưng không quá 2 tháng.

Khi đã hết thời hạn này nhưng chưa thể kết thúc việc kiểm tra, xác minh thì viện trưởng Viện kiểm sát cùng cấp hoặc Viện trưởng Viện kiểm sát có thẩm quyền có thể gia hạn một lần nhưng không quá 2 tháng. Thời hạn tối đa để giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm là không quá 4 tháng kể từ ngày tiếp nhận (quy định chi tiết tại Điều 11 Thông tư liên tịch 01/20217/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC).

Luật sư Đặng Xuân Cường cũng nói rằng, trong các vụ này, có 2 điểm lưu ý, một là, nếu như phát hiện hành vi không đến mức phải xử lý hình sự, thì công an có quyền xử phạt hành chính luôn mà không phải chuyển thẩm quyền cho Bộ hay Sở TT&TT nữa.

Còn trong trường hợp, nếu có xử lý hình sự thì rất có thể thành án lệ vì trước nay chưa xảy ra các vụ việc tố tụng như vậy.

Ở chiều ngược lại, chiều 21/10, bà Nguyễn Phương Hằng đã đến Cơ quan CSĐT Bộ Công an làm việc theo giấy mời, để hợp tác giải quyết đơn bà Hằng tố cáo ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Theo tố giác của bà Nguyễn Phương Hằng, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng có dấu hiệu chiếm dụng tiền từ thiện trái phép thông qua việc dùng tài khoản cá nhân của mình để nhận tiền từ các mạnh thường quân...

