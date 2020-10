Thợ cơ khí 'ship' 6 bánh heroin và 13kg ma túy đá sa lưới

Sáng 12/10, Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) phối hợp với Công an huyện Nghi Lộc đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Nghĩa, SN 1986, trú tại xóm 3, xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 6 bánh heroin, 13kg ma túy đá, 50 viên ma túy tổng hợp (MTTH).

Nguyễn Văn Nghĩa cùng số ma túy bị bắt giữ.

Trước đó, qua công tác nắm địa bàn, Công an huyện Đô Lương xác định có một đường dây vận chuyển ma túy từ các huyện miền Tây Nghệ An về xuôi tiêu thụ, Nguyễn Văn Nghĩa chính là người vận chuyển ma túy với số lượng lớn trong đường dây này.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ban chuyên án xác định ngày 10/10, Nguyễn Văn Nghĩa đã lên miền Tây Nghệ An để lấy hàng và vận chuyển về cất giấu tại nhà riêng ở xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, dự định sẽ vận chuyển luôn vào Nam. Kế hoạch bắt giữ được lực lượng công an lên tỉ mỉ và cẩn thận.

Đến 7h ngày 12/10, khi Nghĩa vừa ngồi lên xe taxi với ý định rời khỏi nhà, lực lượng công an lập tức ập vào khống chế thu giữ trên người đối tượng 12 viên MTTH, 0,7g heroin. Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng tại xóm 3, xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, lực lượng công an thu giữ thêm 12 gói ma túy đá, trọng lượng 13kg; 6 bánh heroin, trọng lượng 2,1kg; 50 viên ma túy tổng hợp; 1 cân điện tử và một số tang vật liên quan khác.

Tại Cơ quan điều tra, bước đầu Nguyễn Văn Nghĩa khai nhận bản thân là thợ cơ khí trên địa bàn huyện Nghi Lộc, ngày 10/10, Nghĩa đi xe máy lên huyện Quế Phong và nhận 1 va ly, bên trong có 12 gói ma túy đá, 6 bánh heroin, 50 viên MTTH từ một người lạ mặt rồi vận chuyển số ma túy về nhà riêng cất giấu.

Tác giả: Đức Vũ

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân