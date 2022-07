Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, thứ trưởng Bộ Công an, đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Phó giám đốc Công an TP HCM, làm Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai thay thiếu tướng Vũ Hồng Văn nhận nhiệm vụ mới.

Đại tướng Tô Lâm trao quyết định phong hàm Thiếu tướng đối với ông Nguyễn Sỹ Quang hồi tháng 6-2022