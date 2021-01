Thiếu tá Công an tử vong trên đường đi làm

Chiều 19/1, đại tá Nguyễn Văn Minh - Trưởng Công an huyện Cái Nước (Cà Mau) xác nhận một cán bộ công an tử vong do tai nạn giao thông. Nạn nhân được xác nhận là thiếu tá Lê Chí Cường, Trưởng Công an xã Phú Hưng.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày (19/1), thiếu tá Cường điều khiển xe máy từ nhà đến chỗ làm (Công an xã Phú Hưng) thì xảy ra va chạm với người đi bộ.

Cú va chạm mạnh khiến thiếu tá Cường bị thương nặng và tử vong sau đó không lâu. Người đi bộ cũng bị thương, nhưng chưa rõ thông tin thương vong.

“Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo Công an huyện Cái Nước đã cử Đoàn cán bộ đến hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho thiếu tá Cường theo quy định của ngành.

Đồng thời, chỉ đạo Đội nghiệp vụ phối hợp với cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, xác định nguyên nhân vụ tai nạn”, đại tá Minh thông tin thêm.

Được biết, thiếu tá Cường là người hiền lành, được đồng đội quý mến. Thiếu tá Cường mất đi để lại vợ và hai con còn nhỏ.

Tác giả: Lê Tuấn

Nguồn tin: Báo Công lý