Thiếu niên 14 tuổi dùng chân lái xe máy trên đường

Thông tư số 65/2020/TT-BCA, ngày 19/6/2020 của Bộ Công an Quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của Cảnh sát Giao thông, có hiệu lực từ ngày 5/8/2020. Theo đó, CSGT có quyền tiếp nhận, xác minh thông tin, hình ảnh phản ánh vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ đăng tải trên mạng xã hội. Điều 24: Tiếp nhận, xác minh thông tin, hình ảnh phản ánh vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ do tổ chức, cá nhân cung cấp hoặc đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội Sau khi tiếp nhận, lực lượng CSGT sẽ tiến hành xác minh thông tin về phương tiện giao thông, chủ phương tiện; gửi thông báo mời chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện giao thông đến cơ quan công an để làm rõ vụ việc. Trường hợp quá thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày gửi thông báo mà chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện giao thông chưa đến trụ sở cơ quan công an đã ra thông báo để giải quyết vụ việc, thì người có thẩm quyền xử phạt tiếp tục gửi thông báo đến công an cấp xã, phường theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 19 của Thông tư để tiếp tục thực hiện các trình tự xử lý.