Thiên tai “cuốn bay” gần 700 tỷ đồng của Nghệ An

Tàu thuyền neo đậu tránh trú mưa bão tại huyện Quỳnh Lưu.

Năm 2021 thiên tai đã gây thiệt hại nặng nề cho tỉnh Nghệ An, làm 6 người chết; 4 người bị thương; 17 nhà bị sập; 22 nhà bị hư hỏng, tốc mái; 337 nhà bị ảnh hưởng do sạt lở đất; 3.934 nhà bị ngập; 812 hộ dân phải di dời do ngập lụt và ảnh hưởng của sạt lở đất... Ước tính thiệt hại về kinh tế gần 700 tỷ đồng.



Trên địa bàn tỉnh Nghệ An xảy ra 56 vụ tai nạn, sự cố tàu thuyền trên biển làm 23 người chết, mất tích 7 người, bị thương 2 người, 4 phương tiện bị cháy hoàn toàn, 11 phương tiện và 3 bè mảng bị chìm.

Toàn cảnh Hội nghị.

Trước tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu, thiên tai ngày càng phức tạp khó lường và có thể xảy ra bất cứ lúc nào trên địa bàn đặt ra nhiều thách thức lớn cho tỉnh trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Nghĩa Hiếu cho rằng, thời gian tới, công tác phòng, chống thiên tai là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị. Các ngành, địa phương cần tăng cường công tác tập huấn, diễn tập công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra chuẩn bị ở mọi cấp theo phương châm “4 tại chỗ”. Tăng cường công tác dự báo, cảnh báo, thông tin liên lạc bảo đảm kịp thời, chính xác. Thực hiện tốt công tác cứu hộ, cứu nạn, quản lý tàu thuyền và thông tin 2 chiều trên biển... nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do thiên tai gây ra.

