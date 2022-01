Thi thể người phụ nữ chết bí ẩn trong nhà trọ, nghi bị sát hại

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương, đơn vị này đang phối hợp với Công an thị xã Bến Cát và các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của một phụ nữ được phát hiện trong căn nhà trọ vào ngày 11/1.

Khu nhà trọ nơi phát hiện người phụ nữ tử vong bất thường.

Theo nội dung sự việc, vào trưa cùng ngày, người dân sống tại khu nhà trọ nằm trên đường NG5 (phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát) ngửi thấy mùi hôi bốc ra từ một phòng trọ của người phụ nữ thuê ở.

Thấy bất thường, người dân nhìn qua khe cửa thì phát hiện vật lạ nằm giữa phòng nên báo cơ quan công an. Tại đây, lực lượng công an ghi nhận cửa phòng trọ bị khóa ngoài. Phá cửa vào bên trong, công an phát hiện thi thể người phụ nữ khoảng 30 - 40 tuổi bị bó chặt bằng chiếc mền màu đỏ giữa phòng.

Theo nhận định ban đầu, đây có thể là một án mạng, nạn nhân nghi bị sát hại. Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng Công an tỉnh Bình Dương tiến hành điều tra làm rõ.

Tác giả: Đại Văn

Nguồn tin: Pháp luật Plus