Thêm 590 bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2, 400 ca ở TP.HCM

Theo bản tin của Bộ Y tế, tính từ 12h đến 18h ngày 9/7, Việt Nam ghi nhận thêm có 591 ca mắc Covid-19 mới. Trong đó, một ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Đồng Tháp.

590 bệnh nhân được ghi nhận trong nước tại TP.HCM (400), Long An (40), Tiền Giang (34), Đồng Tháp (32), Khánh Hòa (25), Phú Yên (22), Hưng Yên (8 ), Bình Dương (7), Cần Thơ (6), Bắc Ninh (5), Hậu Giang (4), Sóc Trăng (2), Đắk Nông (1), Bình Phước (1), Đà Nẵng (1), Nghệ An (1), Bắc Giang (1).

Như vậy, trong ngày 9/7, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 1.616 bệnh nhân mới. Đây là số lượng ca mắc kỷ lục trong ngày kể từ khi dịch Covid-19 xuất hiện tại Việt Nam.

28 tỉnh, thành phố có bệnh nhân mới gồm: TP.HCM (1.229), Long An (77), Bình Dương (73), Tiền Giang (34), Đồng Nai (32), Đồng Tháp (32), Khánh Hoà (29), Phú Yên (28), Bắc Ninh (15), Bắc Giang (10), Trà Vinh (8 ), Hưng Yên (8 ), Quảng Ngãi (7), Cần Thơ (6), An Giang (5), Bà Rịa - Vũng Tàu (4), Hậu Giang (4), Vĩnh Phúc (2), Bạc Liêu (2), Hà Nội (2), Sóc Trăng (2), Gia Lai (1), Lâm Đồng (1), Thanh Hóa (1), Đắk Nông (1), Bình Phước (1), Đà Nẵng (1), Nghệ An (1). Trong đó, 1.359 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc vùng được phong toả.

Tình hình dịch Covid-19 tại TP.HCM hiện rất phức tạp với số lượng ca mắc mới cao nhất cả nước.

Từ 0h sáng nay, TP.HCM đã thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Công tác tổ chức lấy mẫu xét nghiệm trong thời gian tới tại thành phố có sự thay đổi phù hợp tùy theo mức độ nguy cơ của từng địa bàn.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, Trưởng Bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế hỗ trợ chống dịch Covid-19 tại TP.HCM, cho hay bộ khuyến nghị các khu vực nguy cơ cao và rất cao sẽ lấy mẫu xét nghiệm tầm soát theo hình thức mẫu gộp hộ gia đình (tất cả thành viên trong một gia đình được thực hiện chung một mẫu).

Trong đó, khu vực nguy cơ rất cao nên được tầm soát với tần suất 3 ngày/lần; khu vực nguy cơ cao là một tuần/ lần, nâng cao tần suất nếu có điều kiện thực hiện; các khu vực nguy cơ sẽ được tầm soát theo hộ gia đình.

Tác giả: Bích Huệ



Nguồn tin: zingnews.vn