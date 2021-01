Thấy gì sau khoản lãi nghìn tỷ năm 2020 tập đoàn trong "hệ sinh thái" của bầu Thụy?

Công ty CP Thaiholdings (Thaiholdings – Mã CK: THD) mới đây đã công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2020 chỉ có 3 trang thông tin tài chính, kinh doanh mà thiếu đi phần thuyết minh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Đáng chú ý, lãi sau thuế hợp nhất năm 2020 doanh nghiệp của đại gia Ninh Bình Nguyễn Đức Thụy (bầu Thụy) lên tới gần 1.091 tỷ đồng, cao gấp 22,9 lần so với năm 2019. Kết quả kinh doanh ấn tượng trên chủ yếu đến từ lợi nhuận khác.

Cụ thể, luỹ kế năm 2020, doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ của Thaiholdings đạt 1.821 tỷ đồng, tăng 2,39 lần so với năm 2019. Tuy nhiên, do giá vốn bán hàng ở mức cao (1.645 tỷ đồng) nên lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ chỉ đạt 175,7 tỷ đồng, lãi 132,2 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh. Mặc dù mức lãi này tăng gấp đôi so với năm 2019, song vẫn còn rất khiêm tốn so với khoản lãi nghìn tỷ đồng từ hoạt động khác.

Trong năm 2020, Thaiholdings ghi nhận tới 2.674,4 tỷ đồng thu nhập khác (năm 2019 không phát sinh khoản thu nhập này), lợi nhuận từ hoạt động khác lên tới gần 1.135 tỷ đồng.

Trong báo cáo tài chính 3 quý đầu năm 2020, Thaiholdings không có sự biến động về dòng tiền nghìn tỷ. Do đó, nhiều khả năng nguồn thu nhập đột biến từ hoạt động khác của Thaiholdings mới phát sinh trong quý cuối của năm 2020.

Tính đến ngày 31/12/2020, tổng tài sản của Thaiholdings ở mức 10.765 tỷ đồng, tăng gấp 12,6 lần so với đầu năm. Trong đó, khoản phải thu ngắn hạn khách hàng là 1.813 tỷ đồng, chi phí trả trước dài hạn là 3.612 tỷ đồng, lợi thế thương mại là 2.114 tỷ đồng.

Nợ phải trả của Thaiholdings ở mức 8.420,3 tỷ đồng, cao gấp 4 lần quy mô vốn chủ sở hữu, nguyên nhân đến từ các khoản phải trả ngắn hạn khác 3.076 tỷ đồng, vay và nợ thuê tài chính dài hạn ở mức 2.244,1 tỷ đồng.

Trên sàn chứng khoáng, cổ phiếu TDH của Thaiholdings tiếp tục tăng giá mạnh trong vài phiên gần đây. Tính từ đầu tháng 12/2020 tới nay, cổ phiếu này đã tăng khoảng 6,8 lần, từ mức 20.000 đồng/cp lên mức 137.500 đồng/cp (giá chốt phiên 18/1).

Tác giả: Bạch Hiền

Nguồn tin: doisongphapluat.com