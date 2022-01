Thấy đứa trẻ làng bên giống mình y hệt, người phụ nữ lén đi xem thì phát hiện bí mật bị chôn vùi 12 năm

Tháng 3/2012, em gái của He Zicai gọi điện cho chị và nói rằng đã gặp được một bé gái tên Xiaojing giống hệt cô khi đi ăn cưới ở làng bên. Vốn dĩ không tin nhưng nhiều người cùng làng cũng nói thế, người phụ nữ 40 tuổi ở huyện Cám Du, thành phố Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc quyết định lén đi xem thử.

Sau khi thấy mặt Xiaojing và biết cô bé mới 12 – 13 tuổi, He Zicai sốc nặng, bởi chính cô từng sinh ra một bào thai “chết yểu” vào đúng thời điểm đó. Năm 2000, chồng của He là Sun Qiangcai mâu thuẫn với dân làng nên ở tù 1 năm, bỏ lại người vợ mang thai 3 tháng. Vì áp lực cuộc sống và chăm lo cho con gái lớn, He sinh non ở tháng thứ 8.

Ngỡ rằng con đã chết, cô không dám nhìn mà giao thẳng đứa bé cho nữ hộ sinh Zhu Guanghua. Mọi chuyện cứ thế chìm vào quên lãng suốt 12 năm. Song, giờ đây, biết người nhận nuôi Xiaojing là Zhu Guangye, em gái ruột của Zhu Guanghua, He liền đoán được mình đã bị “trộm” con bèn đưa Xiaojing đi xét nghiệm ADN. Kết quả cũng chứng minh bé đúng là con của vợ chồng cô.

He tố cáo Zhu bắt cóc con gái mình và che giấu sự thật rằng bé vẫn còn sống. Trái lại, nữ hộ sinh kể rằng năm đó, bé Xiaojing thật sự chỉ còn thoi thóp nên mới bị mẹ ruột từ chối nuôi dưỡng. Zhu Guanghua đành đưa bé đi bác sĩ suốt 7 ngày, nhưng tình hình không khá hơn nên định từ bỏ.

Đúng lúc này, Zhu Guangye chủ động nhận nuôi cô bé và đưa đi bệnh viện lớn điều trị suốt 1 tháng mới giữ được tính mạng. Cuối năm 2012, Xiaojing được trả về nhà bố mẹ ruột. Thế nhưng, công ơn dưỡng dục của mẹ nuôi 12 năm qua vẫn còn đó.

