Thành viên Ban Kiểm soát còn lại của FLC từ nhiệm

ội đồng quản trị Tập đoàn FLC mới đây đã ra văn bản cho biết sẽ báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn FLC thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Đăng Vụ tại cuộc họp gần nhất.

Cụ thể, ông Nguyễn Đăng Vụ đã gửi đơn từ nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát tới Hội đồng quản trị Tập đoàn. Nếu đơn từ nhiệm được thông qua, Ban Kiểm soát của FLC sẽ không còn ai do trước đó, hôm 15/4, ông Nguyễn Chí Cương và bà Phan Thị Bích Phượng cũng đã gửi đơn từ nhiệm chức vụ này.

Sau khi ông Trịnh Văn Quyết bị bắt với cáo buộc thao túng, che giấu thông tin chứng khoán và bà Hương Trần Kiều Dung - Phó Chủ tịch thường trực HĐQT bị bắt với cáo buộc là đồng phạm giúp sức ông Quyết, ông Đặng Tất Thắng được giao đảm nhiệm vai trò Chủ tịch FLC từ ngày 31/3 cho đến khi Đại hội đồng cổ đông và HĐQT có quyết định mới. Hiện bên cạnh ông Thắng, HĐQT doanh nghiệp này chỉ còn 2 thành viên là Tổng Giám đốc Bùi Hải Huyền và Phó Tổng Giám đốc Lã Quý Hiển.

Sắp tới đây FLC sẽ triệu tập họp đại hội đồng cổ đông bất thường để bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát. Ngày cuối cùng để chốt quyền cổ đông tham dự phiên họp bất thường trên là 9/5. Tuy nhiên, FLC chưa chốt ngày và địa điểm tổ chức và cho biết sẽ thông báo cụ thể tới cổ đông sau. Hiện FLC cũng chưa công bố danh sách các ứng viên bầu bổ sung vào HĐQT và ban kiểm soát.

Tập đoàn FLC mới đây đã bị xử phạt 100 triệu đồng do không công bố thông tin bắt buộc theo quy định. Cụ thể, FLC đã không công bố trên hệ thống của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM (HoSE) Báo cáo tài chính năm 2021 kiểm toán và Báo cáo thường niên năm 2021.

HoSE đã 2 lần ra văn bản nhắc nhở FLC nộp Báo cáo tài chính song Tập đoàn này cho biết chưa tìm được công ty kiểm toán để hoãn nộp. Cụ thể, Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt đã được chọn là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của FLC. Tuy nhiên vào ngày 30/3 năm nay, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định đình chỉ tư cách được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán đối với Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt.

Vì vậy, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Tập đoàn FLC đến nay chưa được phát hành và công bố thông tin đúng thời hạn quy định. FLC cho biết tập đoàn sẽ gấp rút tìm đơn vị kiểm toán mới trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

Cổ phiếu FLC thậm chí đã bị đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo từ ngày 12/5 vừa rồi.

FLC đang có giá 6.720 đồng/cổ phiếu, giảm khoảng 70% so với giá cao nhất đạt được vào đầu năm.

Về kết quả kinh doanh 3 tháng đầu năm 2022, FLC chỉ đạt 1.085 tỷ đồng doanh thu, giảm hơn 50% so với cùng kỳ 2021. Đâu cũng là mức thấp nhất trong một quý của tập đoàn này tính từ năm 2016 đến nay. Giá vốn hàng bán cũng doanh nghiệp đã được tiết giảm 54% so với cùng kỳ năm trước song do doanh thu giảm mạnh nên FLC lỗ gộp 14,3 tỷ USD, trái ngược với khoản lãi gộp gần 108 tỷ đồng trong quý I/2021.

Chi phí tài chính là 161 tỷ đồng, tăng gấp gần ba lần cùng kỳ, chủ yếu do tăng chi phí lãi vay và dự phòng các khoản đầu tư khiến tập đoàn này lỗ sâu hơn từ hoạt động kinh doanh. Ngoài ra, FLC còn chịu lỗ 265 tỷ đồng vì khoản đầu tư trong các công ty liên doanh - liên kết, trong khi quý I năm ngoái khoản mục này có lãi gần 18 tỷ đồng.

Sau khi trừ đi các loại chi phí khác, FLC thông báo lỗ sau thuế 465 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi gần 43 tỷ đồng, tương ứng mỗi tháng FLC lỗ khoảng 155 tỷ đồng.

Từ cuối tháng 3 sau khi ông Trịnh Văn Quyết - nguyên Chủ tịch Tập đoàn FLC bị tạm giam vì tội thao túng thị trường chứng khoán, cổ phiếu FLC đã liên tục đi xuống. Chốt phiên 20/5, FLC đang có giá 6.720 đồng/cổ phiếu, giảm khoảng 70% so với giá cao nhất đạt được vào đầu năm nay.

