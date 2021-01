Thanh niên tử vong nghi nhảy từ tầng cao tại Trường ĐH

Liên quan đến thông tin nam thanh niên rơi từ tầng cao xuống đất tử vong ở Trường ĐH Công nghiệp, chiều ngày 28/1, trao đổi với báo Đất Việt, đại diện Công an phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội xác nhận và cho biết vụ việc đang được Đội hình sự Công an quận Bắc Từ Liêm điều tra, làm rõ.

"Theo thông tin ban đầu nghi là nam thanh niên tự tử, tuy nhiên kết luận thế nào phải chờ Công an quận. Hiện trường nơi xảy ra sự việc chưa check được camera do góc đó tối", đại diện Công an phường Minh Khai cho biết.

Nam thanh niên tử vong khi rơi từ tầng cao tại trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Ảnh: Dân việt

Theo đó, vào sáng cùng ngày, trong khi đang đi lại trong trường, nhiều sinh viên của Đại học Công nghiệp Hà Nội bỗng nghe thấy một tiếng động lớn.

Ngay sau đó là tiếng hét của nhiều người do chứng kiến cảnh tượng một nam thanh niên rơi từ tầng cao xuống đất tử vong.

Lúc này, những người có mặt tại hiện trường đã trình báo với lãnh đạo nhà trường và cơ quan chức năng.

Tác giả: Thanh Giang

Nguồn tin: datviet.trithuccuocsong.vn