Thanh niên 22 tuổi làm chuyện dại dột sau khi uống bia rượu

Công an huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị ngày 20-12 cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Châu Văn Ky (22 tuổi; ngụ tại thôn Thâm Khê, xã Hải Khê) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, vào tối 12-12, sau khi uống rượu bia về, Ky mâu thuẫn với bố và anh trai (sống ở nhà cạnh bên) dẫn đến xích mích, la hét gây ồn ào tại thôn Thâm Khê - nơi đang thực hiện quyết định phong tỏa tạm thời để phòng chống dịch Covid- 19.

Châu Văn Ky (áo khoác cam) bị khởi tố về tội chống người thi hành công vụ. (Ảnh: Công an Hải Lăng)

Nhận được thông tin, Công an xã Hải Khê phân công thượng úy Vũ Chí Thanh đến hiện trường giải quyết, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn trong công tác phòng chống dịch.

Dù đã được thượng úy Thanh khuyên nhủ, giải thích nhưng Ky không chấp hành mà còn dùng một thanh gỗ dài đánh vào đầu anh, sau đó bỏ chạy. Do thượng úy Thanh đội mũ bảo hiểm nên cú đánh của Ky không gây thương tích.

Ngay trong đêm, Công an xã Hải Khê đã phối hợp với Đồn Biên phòng Hải An truy tìm và yêu cầu Ky đến trụ sở công an làm việc. Tại cơ quan công an, Ky đã nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật của mình.

