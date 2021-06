"Thánh Google mới" phá kỷ lục Đường lên đỉnh Olympia mọi thời đại

Nguyễn Thiện Hải An phá kỷ lục Olympia mọi thời đại.

Cuộc thi tuần 3 tháng 3 quý 3 Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21 phát sóng ngày 6/6/2021 chứng kiến 4 thí sinh tranh tài: Trần Nguyễn Thanh Lâm (THPT Tân Phú, Đồng Nai), Nguyễn Minh Trung (THPT Việt Trì, Phú Thọ), Trần Hậu An Nguyên (THPT chuyên Hà Tĩnh), Nguyễn Thiện Hải An (THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN).

Trong bản giới thiệu về mình, Thanh Lâm cho biết lúc bật MV trên Youtube chỉ thích nghe nhạc chứ không xem hình. Minh Trung giới thiệu có sở trường hát hay nhảy đẹp, biết làm ảo thuật, thích xem Olympia với bà nội. Trần Hậu An Nguyên cho biết, khi gặp người lại khúm núm nhưng bắt được tần số thì "nói như đài".

Còn Hải An giới thiệu mình chơi tốt piano, hay hát, thích soi lỗi chính tả và viết bài quảng cáo trong các dự án truyền thông. Hải An mang đến trường quay Olympia hộp bánh gấu để chống đói, đồng thời nhắc nhở kỉ niệm về hành trình đến với Đường lên đỉnh Olympia, giúp em có thêm sức mạnh vượt qua các phần thi.

Phần thi khởi động, Thanh Lâm là người xuất phát đầu tiên và giành được 50 điểm. Tiếp theo, Minh Trung giành được 100 điểm, An Nguyên giành 60 điểm. Xuất phát cuối cùng và Hải An đã khiến mọi người thán phục khi trả lời đúng 15/17 câu hỏi, giành 150 điểm, là số điểm kỉ lục của phần thi này trong suốt 21 năm chương trình phát sóng.

Trong phần thi Vượt chướng ngại vật, Minh Trung là người đoán đúng từ hàng ngang đầu tiên. Ngay sau đó, An Nguyên đưa ra đáp án của ô chữ là “Sao biển” nhưng không chính xác. Hải An ngay lập tức đã có câu trả lời chính xác là "Rùa biển" để vươn lên dẫn đầu đoàn leo núi với 230 điểm. Xếp sau là Minh Trung 110 điểm, An Nguyên 60 điểm, Thanh Lâm 50 điểm.

Ở phần thi Tăng tốc, Hải An trả lời sai ở câu đầu tiên nhưng đã liên tiếp đưa ra các đáp án chính xác ở các câu hỏi còn lại, trong đó có 2 câu trả lời nhanh nhất để giành thêm 110 điểm, nâng tổng điểm lên thành 340. Minh Trung cũng thi đấu tốt để giành thêm 90 điểm, nâng tổng điểm lên 200. Xếp sau là An Nguyên 150 điểm, Thanh Lâm 140 điểm.

Ở phần thi Về đích, Hải An chọn gói câu hỏi 10-20-30 và trả lời đúng 2/3 câu hỏi, nâng điểm số lên thành 370. Chưa dừng lại ở đó, Hải An còn giành thêm được 40 điểm từ việc trả lời đúng các câu hỏi trong gói của các bạn chơi Minh Trung và An Nguyên, qua đó lên nâng tổng điểm lên thành 410 và giành vòng nguyệt quế cuộc thi tuần 3 tháng 3 quý 3.

Chân dung kỉ lục gia của Đường lên đỉnh Olympia.

Nguyễn Thiện Hải An được gọi biệt danh "thánh Google mới" là gương mặt quen thuộc trong các kì thi học sinh giỏi Toán, Khoa học ở Hà Nội khi liên tiếp giành nhiều huy chương trong các cuộc thi từ lớp 6.

Trước khi vào học tại Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Hải An giành HCĐ Vòng Mùa thu Kỳ thi Toán học không biên giới (MWB); HCV, hạng Prize (đạt điểm tuyệt đối cao nhất cuộc thi) Vô địch Toán cấp trung học Úc mở rộng AIMO 2018; HCV cuộc thi toán American Mathematics Olympiad (AMO); Giải nhất môn Hoá học học sinh giỏi thành phố Hà Nội; Giải nhất môn Khoa học học sinh giỏi thành phố Hà Nội.

Đặc biệt, An từng giành giải nhất quốc tế sáng tác nhạc Piano do MYC Canana (Music for Young Children) tổ chức lần thứ 32. An cũng là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình khi là Á quân Chung kết năm Chinh phục - Vietnam’s Brainiest Kid mùa thứ 3 (VTV3-VTV6), được coi là Kỷ lục gia cuộc thi này vì trả lời đúng 28 câu hỏi trong vòng 60 giây.

Tác giả: Vân Anh

Nguồn tin: Báo Giáo dục và thời đại