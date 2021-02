Thản nhiên nằm ôm nhau ngay trên tàu điện ngầm, cặp đôi khiến người xung quanh 'nóng mắt'

Chẳng ai cấm đoán việc thể hiện tình cảm ở nơi công cộng, tuy nhiên cái gì cũng cần phải có giới hạn. Thế nhưng, nhiều bạn trẻ lại khá “manh động”, vô tư thể hiện những hành động phản cảm.

Your browser does not support the video tag.

Vào khoảng 22h tối 1/2 vừa qua, một cặp đôi ở Thượng Hải (Trung Quốc) cũng thản nhiên chiếm trọn hàng ghế trên tàu điện ngầm để… nằm ngủ. Điều đáng nói hơn là cô gái lại nằm lên người bạn trai, trong khi anh chàng vòng tay ôm chặt bạn gái không rời.

Mặc kệ ánh mắt ái ngại của những người xung quanh, cặp đôi vẫn tiếp tục ôm nhau ngủ trên ghế trong suốt hành trình. Một vài vị khách trên tàu khá ngại ngùng khi chứng kiến cảnh tượng này nhưng cũng không dám lên tiếng. Họ chỉ đành giả vờ cúi đầu lướt điện thoại như chưa thấy chuyện gì.

Cặp đôi thản nhiên nằm đè lên nhau trên tàu điện ngầm.

Một vị khách cho biết: “Vì không phải là giờ cao điểm nên trên tàu có rất nhiều ghế trống. Tuy nhiên, cặp đôi lại không hề quan tâm tới cảm nhận của những người xung quanh và hành vi của họ được đánh giá là không hợp với thuần phong mỹ tục”.

Đoạn clip ghi lại cảnh cặp đôi nằm đè lên nhau trên tàu điện ngầm sau khi được đăng tải trên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút đông đảo sự chú ý của dư luận. Đa số mọi người đều phẫn nộ và lên tiếng chỉ trích cặp đôi này, một số người để lại bình luận:

“Muốn âu yếm, nằm lên nhau như thế thì kéo về nhà mà nằm, đây là nơi công cộng”,

“Thật không biết xấu hổ mà. Nơi công cộng mà anh chị cứ tự nhiên như nhà mình vậy”,

“Không hiểu cặp đôi kia nghĩ gì mà làm ra việc này nữa. Họ bị đứt mất dây thần kinh xấu hổ sao?”.

Tác giả: Phương An

Nguồn tin: saostar.vn