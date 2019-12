Tết Dương lịch 2020 "đi đâu đu đưa" tại TP.HCM cho sang chảnh lại tiết kiệm?

- 5Ku Farm

5Ku Farm nằm cách trung tâm quận 1 khoảng 30 phút chạy xe với không gian nông trại thoáng mát, không khí trong lành.

Ở đây có những vườn rau xanh và trại nuôi gà, tất cả được nuôi trồng tự nhiên theo kiểu truyền thống, khách tới đây được thưởng thức ngay tại vườn. Cách thưởng thức ẩm thực ở đây cũng rất đặc biệt, gia đình bạn có thể ngồi võng trong nhà lá như về miền Tây.

Địa chỉ: phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2.

- Làng sinh thái Fosaco

Khu du lịch sinh thái văn hóa dân tộc thiểu số Củ Chi - làng sinh thái Fosaco nằm cách TP.HCM khoảng hơn 1 giờ đi xe máy.

Địa điểm du lịch này không chỉ đẹp lạ mà còn có những món ăn ngon. Tới đây gia đình bạn sẽ được tận mắt chứng kiến và tham gia nấu cơm lam trong ống tre, ăn với thịt nướng của người Chu-ru và cách nấu rượu cần của người Mạ…

Địa chỉ: Ấp Ngã Tư, huyện Củ Chi.

- Khu du lịch The BCR

The BCR nằm ngay quận 9 với không gian rộng rãi cùng nhiều trò chơi giúp cả gia đình bạn thỏa sức tận hưởng niềm vui trong dịp Tết Dương lịch 2020.

Cắm trại cũng là 1 hoạt động vui chơi giải trí thú vị, gia đình bạn sẽ được ngủ ngoài trời với những túp lều giản dị, được ngắm sao trời tự nhiên và tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên.

Bên cạnh đó, khu du lịch The BCR còn có hồ bơi đập tràn, mặt nước tràn ra các ghế nghỉ tạo cảm giác thư thả, dễ chịu. Tại khu du lịch The BCR cũng có khá nhiều nhà hàng để gia đình bạn lựa chọn với thực đơn rất nhiều món hấp dẫn, đặc sắc ở Sài Gòn.

Địa chỉ: Đường Tam Đa, Quận 9.

- Family Garden

Family Garden nằm ở quận 2, TP.HCM, với diện tích rộng hơn 5.000m². Không khí ở đây rất thoáng mát, gần gũi với thiên nhiên. Nơi đây rất phù hợp cho gia đình bạn nghỉ ngơi những ngày nghỉ ngắn như Tết Dương lịch.

Đến với Family Garden, bạn sẽ có môi trường trải nghiệm cực kì lý thú. Như là tham gia chợ phiên nông sản thu hoạch, câu cá, trồng cây, làm vườn, chăm sóc thú cưng, tiệc nướng ngoài trời… Nhiều bạn nhỏ đến đây cảm thấy vô cùng thích thú.

Địa chỉ: 28 Thảo Điền, Q. 2, TP. Hồ Chí Minh.

- Countdown đón năm mới 2020

Lễ hội ánh sáng Countdown Lights 2020 sẽ diễn ra ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP.HCM (đoạn từ Nguyễn Huệ - Mạc Thị Bưởi đến Nguyễn Huệ - Ngô Đức Kế). Thời gian từ 20h ngày 31/12/2019 đến 0h30 ngày 1/1/2020.

Riêng Tháp đồng hồ trình chiếu thời gian đếm ngược sẽ hoạt động từ ngày 29/12 đến hết 31/12/2019. Lễ hội sẽ bố trí 3 màn hình LED (4,5 m x 6,5 m) trực tiếp phục vụ người dân.

Đây là năm thứ 3 liên tiếp, sự kiện quy môn này được tổ chức tại đây. Năm nay, Countdown Lights 2020 có chủ đề Cộng đồng chung - Tương lai chung - Ngôi nhà chung (Our people - Our future - Our home). Với sự dẫn dắt của MC Trấn Thành, công chúng sẽ có dịp thưởng thức bữa tiệc nghệ thuật đa dạng, hoành tráng, ý nghĩa chào đón một thập kỷ mới tươi sáng. Đặc biệt, chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng: Thanh Bùi, Sơn Tùng M-TP, Vũ Cát Tường, Trọng Hiếu, Ngọt Band, Phan Mạnh Quỳnh, Võ Hạ Trâm, Đỗ Hải Anh, Lyricist, BN, MINH & Hoaprox, Tuimi & Datmaniac...

- Cà phê Sài Gòn

Đây là nét văn hóa đặc trưng của người Sài Gòn. Loanh quanh khu trung tâm, bạn không khó để tìm thấy một quán cà phê thú vị.

Theo đó, bạn có thể đến những địa chỉ quen thuộc như chung cư cà phê ở đường Nguyễn Huệ (quận 1), các con đường Lý Tự Trọng (quận 1), Pasteur (quận 1, 3)... cũng tập trung nhiều quán phong cách. Xa hơn thì bạn có thể đến quận 2 để trải nghiệm quán cà phê ngập tràn hoa tươi (trong ảnh) tại đường Thảo Điền hoặc cà phê giàn giáo ở quận Phú Nhuận, cà phê ngắm cá bơi ở quận Thủ Đức hoặc Tân Bình.

Tác giả: Quỳnh Chi

Nguồn tin: Báo Đời sống & Pháp luật