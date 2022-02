Test nhanh phát hiện 2.153 ca mắc Covid-19 mới

Sáng 14-2, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Nghệ An cho biết trong 12 giờ qua (từ 18 giờ ngày 13-2 đến 6 giờ ngày 14-2), tỉnh Nghệ An ghi nhận 1.048 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 332 ca cộng đồng; 716 ca đã được cách ly từ trước (711 ca là F1, 5 ca từ ngoại tỉnh có dịch về).

Trước đó, vào chiều 13-2, theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An, trong 12 giờ (từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 13-2), tỉnh Nghệ An ghi nhận 1.105 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 210 ca cộng đồng; 895 ca đã được cách ly từ trước (885 ca là F1, 10 ca từ ngoại tỉnh có dịch về). Như vậy trong 24 giờ qua, tại Nghệ An ghi nhận 2.153 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 542 ca cộng đồng.

Tại Nghệ An, sau Tết Nguyên đán, dịch Covid-19 bùng phát mạnh, bình quân mỗi ngày địa phương này ghi nhận trên 2.000 ca mắc Covid-19 mới. Đặc biệt là TP Vinh, mỗi ngày có thêm vài trăm ca bệnh mới, trong đó có hàng trăm ca cộng đồng. Ở TP Vinh, hiện chỉ còn xã Hưng Hòa là vùng xanh duy nhất.

Để hạn chế dịch bệnh bùng phát, TP Vinh đã cho tạm dừng nhiều hoạt động tại nhiều địa phương đặc biệt là các phường thuộc vùng đỏ gồm: Vinh Tân, Hưng Bình, Lê Mao, Trường Thi. Thành phố đã chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, siết chặt các biện pháp phòng dịch với mục tiêu cao nhất là khống chế các ổ dịch trong thời gian sớm nhất, đồng thời đẩy mạnh chiến dịch tiêm vắc-xin để gia tăng khả năng miễn dịch cộng đồng, sớm ổn định sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Như vậy, tính từ đầu mùa dịch đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã ghi nhận 33.279 ca mắc Covid-19, số bệnh nhân điều trị đã khỏi bệnh, ra viện: 15.508 người, bệnh nhân tử vong: 58 người, bệnh nhân hiện đang điều trị: 17.713 người.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An khuyến cáo người dân hạn chế tập trung đông người, thực hiện tốt khuyến cáo "5K" và tiêm vắc-xin phòng Covid-19 đầy đủ.

Tác giả: Đức Ngọc

Nguồn tin: Báo Người Lao Động