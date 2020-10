Tay cặp sách, tay ôm em và ước mơ của cô bé xứ Nghệ

Thầy Nguyễn Sỹ Chung – Phó Hiệu trưởng Trường THCS Thanh An (huyện Thanh Chương, Nghệ An) cho biết: Hoàn cảnh em Nguyễn Thị Hiền đặc biệt khó khăn, vì vậy nhà trường tạo điều kiện, miễn giảm các khoản học phí, học thêm cho em. Ngoài ra các chương trình hỗ trợ, học bổng đều ưu tiên cho em học sinh này. Hơn 1 tháng nay, do mẹ Hiền thường xuyên bỏ nhà đi vắng, nên em phải bế em theo đến trường, ảnh hưởng đến việc học. Trước đó, chúng tôi cũng liên hệ với trường mầm non về việc gửi em gái của Hiền. Tuy nhiên, do cháu bé mới 14 tháng nên phía mầm non chưa thể nhận vào nuôi dạy”. Ông Nguyễn Cảnh Nam – Chủ tịch UBND xã Thanh An xác nhận, gia đình chị Nguyễn Thị Tuyến là hộ nghèo lâu năm. Chị Tuyến tính tình không được nhanh nhẹn, khôn ngoan và hiện đang hưởng chế độ hỗ trợ mẹ đơn thân nuôi con nhỏ. Hoàn cảnh gia đình éo le nên các con của chị Tuyến, đặc biệt là cháu Nguyễn Thị Hiền vô cùng vất vả, thiệt thòi. Vì vậy, chính quyền địa phương luôn quan tâm, ưu tiên dành các chế độ hỗ trợ cho ba mẹ con.