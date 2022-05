Taxi Mai Linh chìm trong thua lỗ

Công ty CP Tập đoàn Mai Linh (chủ sở hữu thương hiệu taxi Mai Linh) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2021, trong đó, ghi nhận 2021 tiếp tục là một năm kinh doanh khó khăn với hãng taxi chiếm thị phần lớn nhất trong nước này.

Cụ thể, năm 2021, doanh thu thuần toàn hệ thống taxi Mai Linh đạt 1.064 tỷ đồng , giảm 32% so với năm trước đó. Trong đó, doanh thu từ hoạt động taxi/tổng doanh thu hợp nhất cả năm là gần 60%, giảm mạnh so với mức 74,6% của năm liền trước cho thấy hoạt động taxi dù chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu doanh thu của hãng nhưng do tình hình dịch bệnh Covid-19 đã bị ngưng trệ và sụt giảm đáng kể.

Đi cùng với đà sụt giảm doanh thu này, tỷ suất lãi gộp trong năm gần nhất của Mai Linh cũng giảm mạnh còn 8,4%, thấp hơn nhiều so với mức 18,7% năm 2020. Kết quả là lãi gộp hãng thu về chỉ đạt gần 90 tỷ đồng , chưa bằng 1/3 so với lãi gộp năm 2020 ( 295 tỷ đồng ).

Trong năm hoạt động kinh doanh chịu nhiều ảnh hưởng từ dịch bệnh, hầu hết chi phí phát sinh của Mai Linh đều đã được cắt giảm. Từ chi phí tài chính giảm 19%, chi phí bán hàng giảm 29%, đến chi phí quản lý doanh nghiệp cũng được tiết giảm hơn 15%... giúp công ty tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng chi phí. Tuy nhiên, đà giảm của nguồn thu quá lớn khiến hãng taxi này không đủ bù đắp các chi phí và chịu lỗ trước thuế gần 262 tỷ đồng trong năm.

Lỗ sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Mai Linh cũng là gần 272 tỷ đồng , tăng mạnh so với mức lỗ 185 tỷ năm liền trước. Trong đó, lỗ ròng của cổ đông công ty mẹ là 254 tỷ đồng .

Đáng chú ý, đây đã là năm thứ 4 liên tiếp hãng taxi này lỗ ròng từ hoạt động kinh doanh, đồng thời là năm lỗ nặng nhất trong lịch sử kinh doanh.

Khoản lỗ này đã khiến lỗ lũy kế trên bảng cân đối kế toán đến cuối năm 2021 của Mai Linh vượt mức 1.400 tỷ, cao hơn cả vốn góp của chủ sở hữu.

Khoản lỗ lũy kế nghìn tỷ cũng khiến vốn chủ sở hữu của hãng chỉ còn chưa đầy 3 tỷ đồng , trong khi tổng tài sản - nguồn vốn đạt gần 4.200 tỷ.

Nếu tính riêng 2 năm chịu tác động của dịch Covid-19, Mai Linh ghi nhận hơn 2.600 tỷ đồng doanh thu thuần, nhưng lỗ ròng tới 437 tỷ.

Theo ban lãnh đạo Mai Linh, do kinh doanh chính trong ngành dịch vụ vận tải, hãng taxi này là đối tượng chịu ảnh hưởng trực tiếp và nặng nề nhất từ dịch Covid-19 và chiến tranh Nga - Ukraine khiến giá năng lượng, xăng dầu tăng cao.

Taxi Mai Linh lỗ tổng cộng 437 tỷ đồng trong 2 năm chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19. Ảnh: MLG

Trong thời gian đại dịch, doanh thu hoạt động vận tải của hãng đã giảm sút nghiêm trọng, Mai Linh sau đó đã phải triển khai các ngành nghề mới như logistic, bảo hiểm để khai thác tối đa hệ sinh thái tập đoàn và duy trì hoạt động liên tục.

Hiện tại, hoạt động kinh doanh taxi của hãng đã có tín hiệu phục hồi và tập đoàn này đang có kế hoạch đầu tư phương tiện, phát triển taxi công nghệ, tăng cường hợp tác kinh doanh, đẩy mạnh dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa, logistic, vận chuyển hàng hóa.

Trong năm 2021, Mai Linh cho biết đã đầu tư 303 xe mới và thanh lý 1.017 xe, đưa tổng số phương tiện taxi của hãng xuống còn 13.861 phương tiện, chủ yếu là xe Toyota, Hyundai, Nissan, Kia…

Ngoài ra taxi truyền thống, hiện tập đoàn này còn kinh doanh cả taxi công nghệ, xe cho thuê, xe bus đường dài, dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa ôtô, tàu cao tốc, logistic, bảo hiểm, du lịch, xuất khẩu lao động, tư vấn du học và định cư…

Trong năm nay, Mai Linh đặt mục tiêu chấm dứt đà thua lỗ 4 năm liền với doanh thu thuần hợp nhất đạt 1.673 tỷ và lợi nhuận sau thuế đạt 38 tỷ đồng .

Tác giả: Quang Thắng

Nguồn tin: zingnews.vn