Tàng trữ súng và hàng chục viên đạn dọa giết cả nhà vợ cũ

Đối tượng Lan bị bắt giữ

Ngày 10/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) cho biết, đã bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Thanh Lan (40 tuổi, ngụ xã An Phước, huyện Long Thành) để làm rõ hành vi tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép và đe dọa giết người.

Trước đó vào khoảng 16h30 ngày 6/12, Công an xã An Viễn, huyện Trảng Bom tiếp nhận đơn trình báo của bà P.T.T (SN1965, ở xã An Viễn). Trong đơn, bà T cho biết, gia đình bà bị Nguyễn Thanh Lan chửi bới, dọa giết cả nhà nếu không gặp được con gái của bà là N.T.Y.K (vợ cũ của Lan, đã ly hôn).

Đến khoảng 15h20 ngày 7/12, phát hiện Nguyễn Thanh Lan đang điều khiển xe mô tô đến gần nhà bà T., Công an xã An Viễn đã tiến hành mời đối tượng về trụ sở làm việc. Tại đây, Lan đã khai nhận hành vi của mình như nội dung bà T. trình báo.

Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Trảng Bom, đã phối hợp với Công an xã An Viễn xác minh vụ việc, đồng thời tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Lan tại ấp 8, xã An Phước, huyện Long Thành. Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ 1 khẩu súng bằng kim loại màu đen (giống súng AK), 1 hộp tiếp đạn, 32 viên đạn màu vàng đồng (giống loại đạn sử dụng súng AK), 1 dao tự chế dài hơn 1 mét.

Lan khai nhận trong thời gian làm tài xế xe tải đầu kéo, do sợ bị cướp hàng hóa và để phòng thân, đối tượng đã mua khẩu súng và số đạn trên của một người tên Hải (hành nghề xe ôm tại cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh) với giá 8 triệu đồng.

Khi nghỉ việc, Lan mang súng về nhà cất giấu. Sau khi ly hôn với chị N.T.Y.K, Lan đã chụp hình khẩu súng để gửi cho chị này với mục đích dọa giết chị K. và gia đình nếu chị không quay lại chung sống với Lan.

Do dương tính với SARS-CoV-2 nên đối tượng được tạo điều kiện chữa bệnh. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trảng Bom đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Mạnh Thắng

Nguồn tin: Báo Tiền Phong