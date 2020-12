Tang lễ cố nghệ sĩ Chí Tài đã được sắp xếp chu toàn, nhìn nụ cười của chú trên di ảnh mà nghẹn ngào!

Sáng ngày 12/12, NS Việt Hương và NS Hoài Linh sẽ thay mặt người nhà cố nghệ sĩ Chí Tài để tổ chức tang lễ và lễ viếng tại Việt Nam. Được biết, lễ nhập quan sẽ diễn ra vào lúc 7 giờ 45 phút, người hâm mộ và bạn bè có thể để thắp hương từ 10 - 16 giờ tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, số 5 Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp, TP.HCM.

Vào tối ngày 11/12, những hình ảnh đầu tiên trong lễ viếng đã được hé lộ. Có thể thấy, rất nhiều hình ảnh đẹp lúc sinh thời của cố nghệ sĩ Chí Tài đã được chuẩn bị, đặt lên kệ hoa đầy trang trọng. Nhìn nụ cười của cố nghệ sĩ, khán giả đều không khỏi nghẹn ngào và xót xa. Ngoài ra, NS Việt Hương và NS Hoài Linh đã in một tấm bảng lớn với dòng chữ: "Vô cùng thương tiếc Nghệ sĩ Chí Tài (1958 - 2020)" để đặt ở phía ngoài lễ viếng.

Clip: Những hình ảnh bên trong nơi diễn ra lễ viếng cố nghệ sĩ Chí Tài tại Việt Nam

Di ảnh của cố nghệ sĩ đã được đặt trang trọng trên các kệ hoa

Nhìn nụ cười của nghệ sĩ Chí Tài trên di ảnh, ai cũng xót xa. Người nghệ sĩ tài hoa của làng giải trí Việt đã vĩnh viễn ra đi

Tấm biển: "Vô cùng thương tiếc nghệ sĩ Chí Tài" cũng đã được chuẩn bị và treo trang trọng ở nhà tang lễ

Trước đó, NS Hoài Linh yêu cầu các đồng nghiệp khán giả đến tang lễ vui lòng không mang hoa để tránh gây lãng phí. NS Hoài Linh chia sẻ: "Gia đình và anh em chúng tôi xin phép không nhận vòng hoa viếng, chỉ mong quý vị thay vì đi vòng hoa viếng NS Chí Tài, thì chúng ta nên dùng số tiền này thành lập 1 quỹ riêng cho NS Chí Tài.

Sau tang lễ chúng tôi sẽ dùng toàn bộ số tiền vòng hoa đó, thay mặt NS Chí Tài xây những căn nhà tình thương, tặng bà con vừa bị lũ lụt. Bảng tên tặng nhà sẽ là 'Nghệ sĩ Chí Tài thương tặng'".

Từ 10 giờ sáng 12/12 , người hâm mộ và bạn bè có thể đến thắp hương và tiễn đưa cố nghệ sĩ Chí Tài

