Tăng cường tấn công trấn áp tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Quang cảnh Lễ ra quân

Các đại biểu tham dự Lễ ra quân

Sáng 15/11/2022, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, thành phố Vinh, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ ra quân tấn công trấn áp tội phạm, tuần tra vũ trang, bảo đảm ANTT và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về pháo, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đồng chí Lê Hồng Vinh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ

Dự Lễ ra quân có đồng chí Lê Hồng Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh và thành phố Vinh. Đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi Lễ. Cùng dự còn có các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ Công an các đơn vị và Công an thành phố Vinh.

Đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự này bắt đầu từ 7h30’ ngày 15/11/2022 đến hết ngày 05/02/2023 với sự tham gia của toàn lực lượng Công an tỉnh.

Đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại lễ ra quân

Với mục tiêu bảo đảm tình hình ANTT trên địa bàn, phục vụ Nhân dân vui Tết, đón xuân Quý Mão năm 2023 được bình yên, an lành, hạnh phúc, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đã ban hành Mệnh lệnh số 303 về tấn công trấn áp tội phạm, đồng thời xây dựng nhiều phương án, kế hoạch cao điểm đảm bảo ANTT, ATGT… Theo kế hoạch, lực lượng Công an tỉnh sẽ chủ động tấn công trấn áp quyết liệt các tội phạm liên quan đến loại tội phạm và vi phạm pháp luật, nhất là tội phạm hình sự hoạt động “tín dụng đen”, “bảo kê”, đòi nợ thuê; tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, buôn lậu; vi phạm quy định về an toàn thực phẩm; Đồng thời tăng cường bảo đảm trật tự ATGT, phòng, chống cháy, nổ, không để tình hình pháo nổ trái phép diễn biến phức tạp; đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, huy động cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia bảo đảm ANTT…

Đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại Lễ ra quân, đồng chí Lê Hồng Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh biểu dương những kết quả đóng góp của lực lượng Công an tỉnh trong năm 2022. Đồng thời, đề nghị lực lượng Công an tỉnh cần tiếp tục tổ chức triển khai hiệu quả đợt cao điểm, kiên quyết không để tội phạm lộng hành, bảo vệ ANTT trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Mục tiêu quan trọng trong đợt ra quân là tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác phối hợp, hiệp đồng chiến đấu giữa lực lượng Công an với các lực lượng vũ trang, các cấp, ngành, đoàn thể trong công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật, nhất là tội phạm về pháo. Quyết tâm không để tình hình sử dụng pháo trái phép diễn ra phức tạp trên địa bàn.

Các lực lượng ra quân thực hiện cao điểm

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh khẳng định, trong đợt cao điểm này, lực lượng Công an Nghệ An quyết tâm tấn công, trấn áp tội phạm và bảo đảm ANTT với tinh thần “thượng tôn pháp luật”, kiên quyết không để tội phạm lộng hành, không để tình hình diễn biến phức tạp, bảo đảm ANTT để Nhân dân vui Tết, đón xuân bình yên, hạnh phúc. Bên cạnh đó, để thực hiện mục tiêu tập trung phát hiện, xử lý nghiêm đối với các đối tượng trọng điểm, tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ, cướp, cướp giật tài sản, thanh thiếu niên điều khiển phương tiện lạng lách đánh võng, đua xe trái phép… Công an tỉnh Nghệ An đã thành lập các Tổ tuần tra vũ trang, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 (Tổ 313).

Công an Nghệ An diễu hành, biểu dương lực lượng

Nhấn mạnh khối lượng công việc thời gian tới là rất lớn, bên cạnh thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT Tết Nguyên đán năm 2023, Công an tỉnh Nghệ An còn cùng lúc thực hiện nhiều nhiệm vụ chuyên đề theo chỉ đạo của Bộ Công an như: Cao điểm 90 ngày đêm thực hiện làm sạch dữ liệu dân cư; Đề án 06/CP… Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an tỉnh Nghệ An phát huy tinh thần vì nước quên thân, vì dân phục vụ, trách nhiệm, tận tụy, nỗ lực, cố gắng khắc phục mọi khó khăn, sắp xếp công việc, động viên gia đình để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Với tinh thần như trên ngay trong buổi Lễ, đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh đã phát lệnh ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 và tổ chức diễu hành biểu dương lực lượng trên các tuyến đường chính của thành phố Vinh.

Tác giả: Văn Hậu - Trọng Tuấn

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn